Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW

Portofelul digital va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze în siguranţă documente electronice. Foto: GettyImages

România preia soluţia tehnică dezvoltată de Germania pentru implementarea portofelului digital, anunță Guvernul Bolojan. Portofelul european pentru identitate digitală (RoEUDIW) este un proiect menit să ofere fiecărui cetăţean un mecanism sigur, privat şi interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene (UE), informează un comunicat de presă al Guvernului.

Potrivit sursei citate, portofelul digital va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze în siguranţă documente electronice (permis de conducere, diplome universitare, card de sănătate etc.).

Proiectul foloseşte ca bază tehnică soluţia dezvoltată de Germania în regim open-source. Această abordare permite preluarea gratuită a codului sursă şi a componentelor tehnice.

"Fiecare utilizator va deţine controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informaţii suplimentare (de exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naştere, fără a dezvălui CNP-ul). Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura naţională. Mai mult, caracterul interoperabil al portofelului le permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să acceseze servicii în orice stat membru al Uniunii Europene, facilitând astfel mobilitatea şi accesul la servicii transfrontaliere", precizează Executivul, potrivit Agerpres.

Coordonarea grupului de lucru interinstituţional creat în cadrul Comisiei RoEUDIW va fi asigurată de cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, cu misiunea de a construi cadrul legal şi capacitatea de implementare a proiectului românesc privind portofelul european de identitate digitală.

De asemenea, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) acţionează ca autoritate de supraveghere a ecosistemului EUDIW şi punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. Astfel, MEDAT coordonează guvernanţa, inclusiv elaborarea actelor normative şi relaţia cu actorii publici şi privaţi. Totodată, acesta asigură monitorizarea tehnică a soluţiilor implementate.

În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este furnizorul oficial al aplicaţiei mobile (RO Wallet) şi al infrastructurii de backend. Totodată, MAI emite datele de identificare a persoanei (PID) la nivel de asigurare "ridicat" şi oferă atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluţia în HUB-ul MAI.

Guvernul menţionează că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va îndeplini următoarele roluri: Access Certificate Authority (ACA) - emite certificate de acces pentru participanţii la ecosistem (furnizori de portofel, emitenţi şi beneficiari); Provider of Registration Certificates - emite certificate de înregistrare pentru toţi beneficiarii înregistraţi în registrul entităţilor care furnizează servicii în portofelul electronic; Administrator de Registru - asigură dezvoltarea, administrarea şi mentenanţa registrului centralizat al beneficiarilor (Relying Parties), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern; Attestation Scheme Provider - asigură dezvoltarea, administrarea şi actualizarea schemelor naţionale de atestate (calificate şi necalificate), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern.

"Dezvoltarea soluţiei şi a ecosistemului RoEUDIW se realizează etapizat, pe parcursul mai multor faze succesive, fiecare construind pe rezultatele celei anterioare. Pe parcursul primei faze (2026), eforturile sunt concentrate pe: implementarea primei versiuni a aplicaţiei mobile RoEUDIW; emiterea PID şi dezvoltarea funcţionalităţii de verificare a vârstei; finalizarea cadrului normativ. România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluţii tehnice şi scheme de certificare preluate din ţări europene avansate, cu care au fost deja iniţiate colaborări", se arată în comunicat.

În acest context, România va adopta şi utiliza soluţia germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluţiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum şi a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului.

"Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovaţie, cât şi pe protecţia utilizatorilor, reflectă angajamentul faţă de valorile europene ale confidenţialităţii, securităţii şi suveranităţii datelor, pe care România le împărtăşeşte profund, iar prin adoptarea acestei soluţii România reduce duplicarea eforturilor şi contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovaţie împărtăşită. Soluţia germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare - cod sursă, scheme de certificare şi componente tehnice - pe care le poate adapta şi dezvolta în continuare conform nevoilor naţionale", notează Executivul.

În acest fel, România realizează economii bugetare semnificative, evitând costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe, şi se înscrie totodată într-un demers de solidaritate europeană, în care statele membre construiesc împreună, pe baze comune, viitorul identităţii digitale la nivelul Uniunii.

Pe viitor, România intenţionează să deschidă piaţa şi către furnizorii privaţi de portofel digital, cu condiţia ca aceştia să fie certificaţi conform schemei naţionale, iar organizaţiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenţie la adresa [email protected].