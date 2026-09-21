Ionel Rusen, unul dintre finanțatorii lui Călin Georgescu, i-a îmbrâncit și lovit pe jurnaliști, la DIICOT

Ionel Rusen, unul dintre finanțatorii lui Călin Georgescu, i-a îmbrâncit și lovit pe jurnaliști, la DIICOT. FOTO Antena 3 CNN

Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiatul lui Călin Georgescu, cel care a participat la escrocheria de 1 milion de euro, a fost adus pentru audieri la DIICOT și i-a lovit pe jurnaliștii care îi adresau întrebări.

Ionel Rusen a fost ridicat de mascați în dosarul lui Călin Georgescu, care a fost oprit de DIICOT luni dimineață și dus la percheziții. La percheziții, în casa lui din Mogoșoaia au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri. În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.

Înainte si fie adus la DIICOT, Rusen a asistat la perchezițiile anchetatorilor asupra mașinii sale.

La sediul DIICOT, unde vor fi aduși pentru audieri Călin Georgescu și soția lui, Cristela, au fost montate garduri de protecție și sunt prezente echipaje de Jandarmerie. Acolo au ajuns deja câțiva zeci de susținători.

Omul de afaceri Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu. Răzvan Leu, omul de afaceri care a fost victima înșelătoriei de 1,1 milion de euro pentru care este cercetat Călin Georgescu, a explica, luni, că a încercat ani de zile să recupereze suma pe cale amiabilă, dar fără rezultat. El a spus că a avut "încredere deplină" în Călin Georgescu pe care îl cunoscuse întâmplător în 2021 și a povestit cum a fost înșelat. "Totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.", a transmis Răzvan Leu.

Ionel Rusen este considerat unul dintre finanțatorii și oamenii de încredere ai lui Călin Georgescu.