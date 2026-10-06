Ce avere are Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. Apartamente, terenuri și depozite bancare declarate

2 minute de citit Publicat la 12:23 06 Oct 2026 Modificat la 13:11 06 Oct 2026

Ce scrie în ultima declarație de avere depusă de Luca Niculescu FOTO: Agerpres

Luca Niculescu, desemnat luni de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, are în proprietate două apartamente, o casă de vacanță și cote-părți din două terenuri forestiere, potrivit celei mai recente declarații de avere, semnată la 5 iunie 2024.

În ceea ce privește terenurile, Luca Niculescu a moștenit, în anul 2002, o cotă de 3/16 din două suprafețe forestiere situate în Balotești, județul Ilfov. Unul dintre terenuri are 10 hectare, iar celălalt 6 hectare.

Diplomatul deține integral un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în 2005. Cel de-al doilea apartament are o suprafață de 64 de metri pătrați și se află în Mangalia, fiind achiziționat în 2008.

Luca Niculescu mai are o participație de 50% la o casă de vacanță de 90 de metri pătrați din localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Imobilul a fost cumpărat în 2021, în coproprietate cu Andreea Niculescu.

Ce sume are Luca Niculescu în conturi

Declarația de avere indică mai multe conturi curente și depozite bancare deschise atât în România, cât și în Franța.

La ING Bank România, în documentul depus în iunie 2024, Niculescu a menționat 49.470 de lei într-un cont curent și încă 21 de lei într-un depozit bancar. Tot la această bancă, avea un cont curent în care erau 14.443 de euro.

În Franța, la Société Générale din Paris, diplomatul a declarat un cont curent cu 2.881 de euro și două depozite bancare, în valoare de 17.001 de euro, respectiv 51 de euro.

În total, disponibilitățile financiare declarate de Luca Niculescu se ridicau la aproximativ 49.491 de lei și 34.376 de euro.

Veniturile declarate de Luca Niculescu

Pentru ultimul an fiscal încheiat, Luca-Alexandru Niculescu a declarat venituri anuale de 146.080 de lei. Suma reprezenta salariul încasat de la Ministerul Afacerilor Externe.

În document nu sunt menționate autoturisme, obiecte din metale prețioase, bijuterii sau opere de artă cu o valoare individuală de peste 5.000 de euro. De asemenea, Niculescu nu avea declarate datorii sau credite.

Declarația de avere a fost semnată la 5 iunie 2024, perioadă în care Luca Niculescu ocupa funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Cine este Luca Niculescu

Luni seară, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de premier, după încheierea consultărilor cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Din septembrie 2022, Niculescu ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și este coordonatorul național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anterior, în perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. În această calitate, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

Între 2019 și 2022, Niculescu a ocupat și funcția de președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF).