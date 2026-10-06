Cel mai bun loc pentru a te pensiona în străinătate nu mai este în Europa

Uruguay a ocupat primul loc într-un nou clasament global dedicat pensionării, depășind Portugalia. FOTO: Getty Images

Destinațiile europene au obținut punctaje ridicate într-un nou clasament global al pensionării, cu șase țări în top zece, în condițiile în care cei care se gândesc să se retragă peste hotare pun în balanță taxele mai mari și calitatea vieții. Uruguay a ocupat primul loc într-un nou clasament global dedicat pensionării, depășind Portugalia, liderul de anul trecut. Europa rămâne însă regiunea cea mai bine reprezentată, cu șase țări în primele zece, scrie Euronews.

Indicele de pensionare 2026 realizat de Global Citizen Solutions compară 46 de programe de rezidență pentru pensionari și pentru persoane cu venituri pasive. Evaluarea ține cont de calitatea vieții, libertatea de călătorie și căile de obținere a cetățeniei, regimul fiscal, procedurile de aplicare și costuri.

Punctele forte ale Europei sunt nivelul de trai ridicat, pașapoartele puternice și căile de acces la cetățenie, dar un punct negativ îl reprezintă taxele mai mari. Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia se află toate în top zece, Portugalia coborând anul acesta pe locul cinci.

Uruguay conduce datorită unor punctaje solide în toate cele cinci categorii, fără să fie pe primul loc în vreuna dintre ele. Urmează Mauritius, care combină un regim fiscal avantajos cu rezultate bune și la celelalte capitole.

Raportul subliniază că destinația potrivită depinde de prioritățile fiecărui pensionar. Mai puțin de patru puncte despart primul de al zecelea loc, așa că fruntașii sunt foarte apropiați.

Care sunt principalele priorități ale celor care se pensionează în străinătate

Calitatea vieții are cea mai mare pondere în indice, urmată de mobilitate și cetățenie, apoi de regimul fiscal, procedurile de aplicare și costuri. Potrivit raportului, această ponderare reflectă prioritățile unei persoane obișnuite care alege să se pensioneze în străinătate.

Europa are rezultate foarte bune la calitatea vieții și la mobilitate, dar stă mai slab la capitolul fiscal, unde diferențele dintre programe sunt mari. Continentul american se remarcă prin costuri accesibile și taxe avantajoase, în timp ce Mauritius este liderul Africii. În Orientul Mijlociu, principalele atuuri sunt taxele scăzute și procesarea rapidă. Emiratele Arabe Unite, pe locul 19 în clasamentul general, ocupă primul loc la regimurile fiscale preferențiale. Spania, a treia la general, obține de asemenea punctaje bune la mobilitate și la posibilitatea de a se muta împreună cu membrii familiei.

Pașapoartele puternice și căile clare spre cetățenie îi ajută pe europeni și pe multe programe din America Latină să obțină scoruri mari. Destinațiile din Golf oferă taxe avantajoase și procesare rapidă, dar programele lor de pensionare nu prevăd o cale standard de obținere a cetățeniei.

Portugalia a coborât în top după ce a mărit numărul de ani necesari pentru obținerea cetățeniei

Cele mai bine clasate zece programe europene de pensionare internațională sunt cele oferite de Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia, Grecia, Austria, Albania, Cipru și Malta. Toate se află în prima jumătate a clasamentului.

Programele europene performează îndeosebi la calitatea vieții și la mobilitate, iar compromisul este fiscalitatea. Spania, cea mai bună țară europeană pentru pensionarea în străinătate, ocupă locul cinci în lume la calitatea vieții și oferă un proces de aplicare fără complicații, care durează până la opt luni. Totuși, țara se află și pe ultimul loc din 46 la capitolul taxe, din cauza impozitării veniturilor la nivel mondial, a impozitelor regionale pe avere și a lipsei unui regim special pentru titularii de vize.

Portugalia este a doua în Europa. Țara, care a condus clasamentul global în 2025, a coborât anul acesta pe locul cinci, după ce a mărit numărul de ani necesari pentru obținerea cetățeniei. În mai, cerința a crescut de la cinci la zece ani pentru majoritatea solicitanților din afara UE.

Portugalia își păstrează totuși o poziție globală foarte bună, ajutată de faptul că este una dintre cele mai accesibile rute dintre marile țări europene, cu un prag de venit de 920 de euro pe lună. Țara obține scoruri ridicate și la mobilitate, însă procesarea poate dura până la doi ani, iar locul 41 la capitolul fiscal o poate face mai puțin atractivă pentru pensionarii care pun accent pe taxe mici.

Programele cu rezultate bune la capitolul fiscal, în special Malta, Andorra și Cipru, vin adesea cu alte cerințe exigente, precum praguri de venit ridicate, investiții mari sau procesare lentă. Mai multe țări oferă și regimuri opționale, cum ar fi impozitul forfetar de 7% pe pensiile din străinătate în Grecia și în sudul Italiei.

Termenele de procesare și costurile diferă mult

Letonia, a treia în Europa, are termene de procesare de două până la patru luni și unul dintre programele cu cele mai mici costuri. În schimb, procesul din Cipru poate dura peste doi ani, dar țara oferă o cotă de impozitare de 5%, în anumite condiții.

Irlanda ocupă primul loc în indice la calitatea vieții, îmbinând un mediu vorbitor de limbă engleză cu unele dintre cele mai bune evaluări în materie de siguranță și mediu.

Andorra are cele mai bune scoruri din indice la siguranță și mediu. Se clasează a treia în lume la calitatea vieții și oferă taxe reduse, cu impozitul pe venit plafonat la 10% și fără impozit pe avere sau pe moștenire. Este însă și cel mai scump program din întregul indice, cerând o investiție locală de un milion de euro, pe lângă un venit consistent.

Italia și Grecia ocupă primul, respectiv al doilea loc la nivel global la mobilitate și cetățenie. Ele sunt totodată a cincea și a șasea destinație de pensionare din Europa. Ambele oferă variante de impozitare redusă, însă pragul lunar de venit al Greciei, de 3.500 de euro, este unul dintre cele mai ridicate.

De ce venit lunar ai nevoie

Cerințele privind venitul lunar variază foarte mult, de la mai puțin de 600 de euro în Nicaragua la peste 9.000 de euro în Bahrain. În Europa, un venit lunar sub 800 de euro poate fi suficient în Cipru, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții, în timp ce în Andorra venitul lunar trebuie să depășească 4.500 de euro. Pentru comparație, sumele din grafic au fost convertite în euro, așa că pot fluctua în funcție de cursul de schimb.

Contează și sursele de venit acceptate. În unele cazuri, solicitanții trebuie să dovedească venituri pasive sau o pensie din străinătate, în altele sunt acceptate economiile sau dividendele. Iar chiar dacă pragul de venit este relativ scăzut, unele rute cer și economii, depozite, investiții sau alte plăți inițiale substanțiale.

Capul Verde, Namibia, Chile, Zambia și Maroc nu apar în grafic, deoarece raportul nu precizează dacă cerințele lor de venit sunt lunare. Nici El Salvador nu este inclus, întrucât stabilește praguri separate pentru pensionari și pentru persoanele cu venituri pasive. Cerințele de venit în aceste țări variază între 825 și 1.800 de dolari.

Cât de repede poți obține un pașaport

O cale spre cetățenie este frecventă, dar nu garantată. Potrivit raportului, 24 de programe permit naturalizarea în cel mult cinci ani, iar 17 în șase până la zece ani. Andorra cere 20 de ani. Patru țări, Malta, Emiratele Arabe Unite, Irlanda și Bahrain, nu oferă o cale standard prin vizele de pensionare sau de venit pasiv.

Cele mai scurte termene sunt în America de Sud: aproximativ doi ani în Argentina și circa trei ani în Uruguay, Paraguay și alte câteva țări.

Totuși, potrivit raportului, 11 țări, printre care Austria, Andorra, Emiratele Arabe Unite și Malaezia, nu permit dubla cetățenie. Prin urmare, solicitanții ar putea fi nevoiți să renunțe la cetățenia de origine. Pentru cei care nu sunt dispuși să facă acest pas, rezidența permanentă poate fi limita.

Ce oferă celelalte regiuni

Continentul american se remarcă prin costuri accesibile și taxe avantajoase. Brazilia, Argentina și Chile oferă în plus pașapoarte puternice și căi relativ scurte spre cetățenie, ceea ce sporește atractivitatea regiunii.

Mauritius este cel mai performant stat din Africa. În Orientul Mijlociu, principalele atuuri rămân taxele scăzute și procesarea rapidă, deși rutele de pensionare nu oferă o cale standard spre cetățenie.