Nu și-a permis să se pensioneze în SUA așa că s-a mutat în Portugalia: „Nu mi-e dor să îmi fie frică. Mă simt în siguranță aici”

Portugalia este a șaptea cea mai sigură țară din lume, potrivit Global Peace Index. FOTO: Hepta

După o carieră în finanțe, urmată de una în învățământ, Paula Dreyfuss a crezut că anii după pensionare vor fi liniștiți, fără griji financiare. Pe măsură ce timpul a trecut, și-a dat seama că nu va fi deloc așa și pensionarea a devenit un vis îndepărtat. Totuși, o căutare pe internet a fost suficientă pentru ca în mintea ei să încolțească o idee îndrăzneață: de ce nu și-ar trăi anii de pensie în Europa? Sunt deja cinci ani de când s-a mutat din California în Portugalia, o decizie pe care nu a regretat-o nicio secundă și care i-a adus viața confortabilă pe care și-o dorea.

Atunci când se gândește la decizia ei de a se muta singură în Portugalia în urmă cu cinci ani, Paula Dreyfuss glumește că mulți s-au îndoit de sănătatea ei mintală, având în vedere că nu a mai fost niciodată până atunci în țara europeană.

Dar Paula, mama a doi copii, nu are niciun regret. Locuiește în orașul de coastă Porto, cunoscut pentru vinul său și podurile superbe, și spune că viața ei este mult mai bogată de când s-a mutat.

„A mai multă viață aici. Fiica mea m-a vizitat într-o zi și m-a întrebat: 'Ce faceți toată ziua'. Și prietena mea a ridicat un pahar de șampanie și i-a spus 'Exact ceea ce vezi'”, a povestit Paula pentru CNN Travel.

Originară din Texas, SUA, femeia poveștește acum cu încântare despre vizitele la muzeele din zonă, la cinema și la vinăriile de tip pop-up din Valea Duoro, patrimoniu UNESCO.

Foto: Courtesy Paula Dreyfuss via CNN Newsource

O viață mai bună

Dreyfuss iubește bucătăria locală și mănâncă în oraș de cel puțin trei ori pe săptămână. Pe când locuia în San Diego, California, nu și-ar fi permis acest „lux”.

Când a început să predea după o carieră de mai mulți ani în finanțe, Dreyfuss a crezut că va cotiza suficient astfel încât la pensie să se bucure de un stil de viață cel puțin confortabil. Însă anii au trecut și costul vieții a tot crescut. Și-a dat seama că nu va avea o pensie lipsită de griji financiare.

Inițial, s-a gândit să se mute într-un alt oraș din SUA și chiar s-a dus până în Seattle, dar nu a găsit niciun loc suficient de accesibil din punct de vedere financiar, care să o tenteze să rămână.

A visat dintotdeauna să călătorească prin Europa și a știut că dacă rămâne în California nu va reuși niciodată. Așa că, s-a gândit, ce mod mai bun de a explora vechiul continent decât să se mute acolo?

După ce s-a documentat cu privire la mai multe țări europene, Dreyfuss a aflat că singura viză pentru care se califica la acel moment era viza D7 oferită de Portugalia, care le permite cetățenilor non-UE cu un venit pasiv stabil să obțină rezidență în țară.

„Nu fusesem niciodată în Portugalia. Nu aveam cum să fac o vizită de recunoaștere. Așa că m-am gândit 'Mă duc acolo. Și dacă nu îmi place Portugalia, atunci o să mă mut în Spania sau Franța'”, își amintește ea.

Nu a luat o decizie pe moment. Și-a amânat o perioadă planurile. Apoi a venit pandemia de Covid-19 și a făcut-o să își dorească să plece din SUA pentru totodeauna.

„Eram pregătită să scap de situația politică din SUA”, a admis ea.

Un nou capitol

Dreyfuss a contactat un grup online specializat în sprijinirea străinilor care vor să se mute în Portugalia și a început procesul de obținere a vizei, care a durat puțin mai mult deoarece ambasada Portugaliei era închisă la acea vreme din cauza pandemiei.

Odată ce viza ei D7 a fost aprobată, în 2021, Dreyfuss a mai avut câteva luni la dispoziție ca să își împacheteze tot ce-a strâns după o viață în California și să se mute în Portugalia. Și-a vândut casa și a renunțat la mare parte din bunurile ei. În mai 2021, Paula Dreyfuss sosea în Portugalia cu patru bagaje și câinele ei, Charlie.

Foto: Courtesy Paula Dreyfuss via CNN Newsource

După mai puțin de o săptămână în Lisabona și-a dat seama că orașul e prea mare pentru ea și îi amintește prea mult de „viața în SUA” din cauza aglomerației și a traficului constant.

N-a ezitat prea mult. A închiriat o mașină și a pornit de-a lungul coastei spre nord, înainte să viziteze Porto. A fost imediat uimită de frumusețea orașului, diversitatea sa și, mai ales, de cât de primitor este.

Deși plănuia să călătorească și să vadă mai mult din Europa, s-a îndrăgostit de al doilea cel mai mare oraș din Portugalia și a decis să rămână acolo. Din fericire, la doar câteva ore după sosire a întâlnit un agent imobiliar și a reușit să găsească, în câteva zile, un apartament nemobilat în Porto.

Pe măsură ce timpul a trecut, Paula Dreyfuss a fost cucerită complet de oraș. I-a plăcut în mod deosebit atitudinea localnicilor, care erau mereu „atât de calzi și atât de drăguți”, vremea însorită și sentimentul că acesta era un loc în care putea fi fericită.

„De fiecare dată când eram într-o situație în care mă gândeam: 'O să mă așez pur și simplu aici, pe bordură, și o să plâng', cineva îmi spunea: 'Vă pot ajuta? V-ați rătăcit?'”, povestește ea. „Așa că acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au făcut să rămân, iar apoi am început pur și simplu să-mi fac prieteni aici.”

Dintr-o dată, Paula avea o viață socială bogată și s-a trezit că mereu de întâlnește cu prietenii pentru o seară de jocuri de societate, pentru a lua cina sau pentru un pahar de vin și o cafea.

Americanca spune că trăiește confortabil în Porto cu un „venit adecvat” și își permite chiar să meargă în mai multe vacanțe pe an, inclusiv călătorii în Spania și Franța, dar și în SUA pentru a-și vizita familia.

Un oraș sigur

Însă unul dintre cele mai mari avantaje pentru ea a fost faptul că se simțea confortabil să meargă singură pe stradă seara, un „privilegiu” pe care nu îl avea în San Diego. Portugalia este a șaptea cea mai sigură țară din lume, potrivit Global Peace Index.

„Pur și simplu mă simt atât de în siguranță aici”, a spus ea, adăugând că îi place cât de ușor poate fi străbătut Porto la pas și faptul că orașul „se simte ca un sat”.

Deși are o mașină, Paula a spus că nu o folosește prea des și observă că șoferii par să circule mult mai încet în oraș.

„Oamenii mă întreabă: 'Cum poți să conduci în Porto?'. Iar eu le răspund: 'Am condus timp de 35 de ani în Los Angeles. Nu e chiar atât de rău'”, a explicat ea.

De asemenea, consideră că serviciile medicale sunt „cu mult” mai bune în Portugalia decât în SUA, „nu doar din cauza costurilor, ci și a calității îngrijirilor”. Portugalia are un sistem de sănătate finanțat în principal prin taxe, cu acoperire universală.

Foto: Courtesy Paula Dreyfuss via CNN Newsource

Totuși, ea admite că adaptarea la sistemul bancar a fost „o mică provocare”, la fel ca achiziționarea unei proprietăți, în special pentru că Portugalia nu are o declarație legală obligatorie a vânzătorului privind starea proprietății, prin care vânzătorii sunt obligați să informeze cumpărătorii despre problemele locuinței.

Și-a cumpărat prima locuință în Porto în 2022, dar a vândut apartamentul cu două dormitoare din cartierul artistic Bombarda după doi ani și a cumpărat un apartament la ultimul etaj, în cartierul Marques, cu o verandă pe ambele laturi, unde locuiește în prezent. Dreyfuss a cumpărat ulterior un al doilea apartament, pe care îl închiriază unei prietene.

„Nimic nu este perfect. Adică birocrația de aici este uneori al naibii de enervantă. Sunt lucruri care sunt aproape identice. Sunt lucruri care sunt mai bune. Sunt lucruri care sunt mai rele”, a spus ea.

O viață confortabilă

Deși costul vieții a crescut și în Portugalia în anii de când Paula Dreyfuss s-a mutat acolo, în continuare este la „40% - 50% sau chiar mai puțin” decât în SUA, a spus ea, adăugând că pentru ea viața de zi cu zi „este mult mai bună” de când locuiește în Porto.

În ceea ce privește limba, Dreyfuss a admis că aceasta a fost una dintre cele mai mari dificultăți ale sale și a povestit că le cere mereu localnicilor să „vorbească mai încet”, deoarece „vorbesc foarte repede și omit cuvinte întregi din propoziții”.

„Mă pot face înțeleasă. Dar sun ca un copil de trei sau patru ani”, a spus ea.

Când vine vorba despre diferențele culturale, Dreyfuss glumește că este foarte greu să închei o conversație telefonică atunci când vorbești cu un portughez și că a trebuit să învețe să nu intre într-un magazin și „să înceapă pur și simplu să vorbească” fără să schimbe mai întâi câteva amabilități.

„Trebuie să spui 'Bună, ce faci, ești bine?'. Dar acum toate acestea vin natural pentru că locuiesc aici de cinci ani”, a spus ea.

De când s-a mutat în Portugalia, în 2021, Paula Dreyfuss a călătorit de patru ori la Londra, de trei ori la Paris și de două ori în orașul spaniol Sevilla. A vizitat, de asemenea, capitala Austriei, Viena, precum și orașele franceze Marsilia și Toulouse.

Foto: Courtesy Paula Dreyfuss via CNN Newsource

În lunile și anii următori, speră să exploreze Italia și coasta atlantică a Europei.

„Este ceva ce nu aș fi putut face dacă nu aș fi locuit aici”, a mai spus ea.

Paula Dreyfuss are în prezent un statut de rezidență temporară, care este reînnoit la fiecare doi-trei ani, și a început recent procesul de obținere a cetățeniei portugheze.

Astăzi se simte ca acasă în Portugalia și nu își poate imagina că s-ar întoarce vreodată definitiv în SUA: „Ar trebui să repare o mulțime de lucruri înainte să îmi doresc să mă mut înapoi”.

Ea va călători în SUA anul acesta pentru nunta fiicei ei și este nerăbdătoare să își revadă rudele. Totuși, a spus că simte întotdeauna un imens sentiment de ușurare atunci când se întoarce în Portugalia, ceea ce îi confirmă că se află acolo unde trebuie să fie.

În afară de prietenii și familia sa, Paula Dreyfuss a spus că ceea ce îi lipsește cel mai mult din perioada în care locuia în California este, de fapt, lanțul american de supermarketuri Trader Joe’s, precum și familiaritatea pe care o avea acolo.

„Când mă întorc aici am sentimentul acela de 'ce bine e să fii acasă'. Așa știi că ești unde trebuie. Nu îmi este dor deloc de frică. Asta este ceea ce mă face mai fericită aici. Copiilor mei le este dor de mine și mie îmi este dor de ei. Dar mereu le spun: 'Puteți veni să mă vizitați'”, a mai spus Paula.