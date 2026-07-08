Cele mai bune 10 locuri din lume să te retragi la pensie cu buget redus în 2026

5 minute de citit Publicat la 23:40 08 Iul 2026 Modificat la 23:40 08 Iul 2026

Globalliveability.com a inverntariat cele mai bune locuri de trăit în 2026 pemtru pensionari. Foto: Getty Images

Pensionarea este, pentru mulți, momentul în care începe cu adevărat perioada dedicată relaxării și bucuriei de a trăi.

Unii aleg să își petreacă această etapă într-un loc unde costurile sunt mai mici, iar calitatea vieții rămâne ridicată.

Pentru cei ce urmează să se pensioneze în 2026, Globalliveability.com a selectat zece destinații care îmbină costurile accesibile cu un nivel ridicat al calității vieții, o cultură bogată și peisaje spectaculoase.

1. Mexic – un paradis vibrant la prețuri accesibile

De ani buni, Mexicul se numără printre destinațiile preferate ale pensionarilor care își doresc un stil de viață accesibil, gastronomie excelentă și experiențe culturale autentice.

Apropierea de Statele Unite și costul de trai considerabil mai redus reprezintă avantaje importante pentru mulți dintre cei care aleg să se stabilească aici.

Localități precum Lake Chapala și San Miguel de Allende sunt renumite pentru comunitățile numeroase de expați, serviciile medicale accesibile și climatul plăcut pe tot parcursul anului.

Costul estimat al vieții: 1.500–2.000 USD/lună

Cele mai populare destinații pentru expatriați: Lake Chapala, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta

Avantaje:

servicii medicale accesibile;

peisaje spectaculoase;

cultură vibrantă.

Dezavantaje:

probleme de siguranță în anumite regiuni, motiv pentru care este recomandată documentarea atentă înainte de mutare.

2. Portugalia – un stil de viață accesibil în Europa

Portugalia este considerată una dintre cele mai avantajoase țări din Europa Occidentală din punctul de vedere al costului vieții.

Cheltuielile sunt semnificativ mai mici decât în Spania sau Franța, în special în orașe precum Lisabona și Porto.

Clima blândă, plajele spectaculoase și ospitalitatea localnicilor atrag anual numeroși pensionari.

În plus, sistemul medical este performant și accesibil, iar anumite facilități fiscale pot reprezenta un avantaj pentru pensionarii veniți din străinătate.

Costul estimat al vieții: 1.200–1.800 USD/lună

Destinații populare: Lisabona, Porto, Algarve

Avantaje:

sistem medical de calitate;

peisaje deosebite;

comunitate numeroasă de expați.

Dezavantaje:

bariere lingvistice în zonele rurale.

3. Vietnam – o destinație încă insuficient descoperită

Vietnamul oferă unul dintre cele mai mici costuri ale vieții din Asia, iar comunitatea de expați este în continuă creștere.

Orașe precum Ho Chi Minh City și Hanoi combină infrastructura modernă cu piețe tradiționale și un patrimoniu cultural impresionant, toate la costuri mult mai mici decât în majoritatea țărilor occidentale.

Sistemul medical este accesibil, iar opțiunile de viză pentru pensionari contribuie la popularitatea tot mai mare a țării.

Costul estimat al vieții: 1.000–1.500 USD/lună

Destinații populare: Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang

Avantaje:

costuri foarte reduse;

cultură fascinantă;

gastronomie apreciată la nivel mondial.

Dezavantaje:

poluarea aerului în marile orașe;

dificultăți de comunicare din cauza limbii.

4. Thailanda – viață tropicală la costuri reduse

Thailanda rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru pensionare din Asia. Climatul tropical, plajele exotice și comunitățile bine dezvoltate de expați sunt doar câteva dintre motivele pentru care țara este apreciată.

Costul vieții este redus, iar serviciile medicale sunt recunoscute pentru raportul excelent dintre calitate și preț.

Orașe precum Chiang Mai și Bangkok oferă o gamă variată de locuințe, de la apartamente accesibile până la condominii de lux.

Costul estimat al vieții: 1.200–2.000 USD/lună

Destinații populare: Chiang Mai, Bangkok, Hua Hin

Avantaje:

cost redus al vieții;

gastronomie excelentă;

stil de viață tropical.

Dezavantaje:

bariera lingvistică;

trafic intens în marile orașe.

5. Columbia – o comoară ascunsă a Americii de Sud

Columbia a devenit una dintre destinațiile preferate ale pensionarilor care caută un trai confortabil la costuri rezonabile.

Orașe precum Medellin și Bogota se bucură de temperaturi plăcute pe tot parcursul anului, o comunitate tot mai numeroasă de expați și un cost al vieții accesibil.

Țara dispune de conexiuni aeriene excelente și de un sistem medical performant, disponibil la prețuri avantajoase.

Costul estimat al vieții: 1.200–1.800 USD/lună

Destinații populare: Medellin, Bogota, Cartagena

Avantaje:

climă excelentă;

servicii medicale accesibile;

cultură vibrantă.

Dezavantaje:

probleme de siguranță în anumite regiuni.

6. Malaezia – confort la un cost avantajos

Malaezia câștigă tot mai mult teren în preferințele pensionarilor datorită costului redus al vieții și standardului ridicat de trai.

Kuala Lumpur și Penang oferă infrastructură modernă, servicii medicale de calitate și comunități internaționale bine dezvoltate.

Programul de viză destinat pensionarilor facilitează stabilirea pe termen lung în această țară din Asia de Sud-Est.

Costul estimat al vieții: 1.500–2.000 USD/lună

Destinații populare: Kuala Lumpur, Penang, Langkawi

Avantaje:

servicii medicale accesibile;

gastronomie diversificată;

infrastructură modernă.

Dezavantaje:

climat foarte umed;

trafic aglomerat în marile orașe.

7. Spania – farmec european la costuri rezonabile

Spania oferă un cost al vieții relativ redus, în special în orașele mici și în localitățile de pe litoral.

Istoria bogată, peisajele spectaculoase și sistemul medical performant transformă această țară într-o alegere excelentă pentru pensionari.

Regiuni precum Valencia și Alicante oferă toate facilitățile necesare unui trai confortabil, la costuri mai mici decât alte destinații europene populare.

Costul estimat al vieții: 1.500–2.000 USD/lună

Destinații populare: Valencia, Alicante, Costa Brava

Avantaje:

costuri accesibile;

servicii medicale excelente;

litoral spectaculos.

Dezavantaje:

șomaj ridicat în anumite regiuni;

bariere lingvistice.

8. Costa Rica – stilul de viață "Pura Vida", accesibil tuturor

Costa Rica oferă o calitate remarcabilă a vieții la un cost rezonabil.

Țara este renumită pentru plajele sale spectaculoase, pădurile tropicale luxuriante și atmosfera relaxată.

Sistemul medical este considerat unul dintre cele mai bune din America Latină, iar pensionarii beneficiază de mai multe opțiuni privind obținerea rezidenței.

Orașe precum San Jose combină costurile accesibile cu infrastructura modernă.

Costul estimat al vieții: 1.500–2.200 USD/lună

Destinații populare: San Jose, Grecia, Tamarindo

Avantaje:

natură impresionantă;

servicii medicale accesibile;

climă caldă.

Dezavantaje:

trafic intens;

costuri mai ridicate în zonele turistice.

9. Panama – pensionare cu numeroase beneficii

Panama este recunoscută drept una dintre cele mai atractive destinații pentru pensionari datorită costului redus al vieții și avantajelor oferite acestora.

Programul Panama Pensionado pune la dispoziția pensionarilor reduceri consistente pentru servicii medicale, transport public și multe alte cheltuieli.

La acestea se adaugă comunități internaționale bine dezvoltate, plaje superbe și o climă plăcută pe tot parcursul anului.

Costul estimat al vieții: 1.500–2.500 USD/lună

Destinații populare: Panama City, Boquete, David

Avantaje:

beneficii dedicate pensionarilor;

taxe reduse;

proceduri simplificate pentru obținerea vizei.

Dezavantaje:

costuri mai ridicate în Panama City și în alte centre urbane.

10. Republica Dominicană – farmecul Caraibelor la un preț accesibil

Republica Dominicană oferă posibilitatea unui stil de viață tropical fără cheltuieli exagerate.

Plajele, munții și cultura plină de energie transformă această destinație într-o alegere excelentă pentru cei care visează la viața din Caraibe.

Orașe precum Santiago și Cabarete sunt apreciate de pensionari datorită locuințelor accesibile și accesului facil la servicii medicale.

Costul estimat al vieții: 1.200–1.800 USD/lună

Destinații populare: Santiago, Cabarete, Puerto Plata

Avantaje:

cost redus al vieții;

climă caldă;

apropierea de Statele Unite.

Dezavantaje:

infrastructură mai puțin dezvoltată în unele zone rurale.

Concluzie

Alegerea destinației ideale pentru pensionare este o decizie personală, influențată de stilul de viață dorit, accesul la servicii medicale și costul vieții.

Cele zece destinații prezentate oferă un echilibru excelent între cheltuieli reduse, facilități moderne, peisaje spectaculoase și culturi fascinante.

Indiferent dacă e vorba de Europa, Asia sau America Latină, aceste locuri demonstrează că este posibil să te bucuri de un nivel ridicat al calității vieții fără un buget exorbitant.

Cu o documentare atentă și o planificare riguroasă, anii de pensionare pot deveni una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții.

Cea mai ieftină și mai plăcută destinație

Mexicul oferă un echilibru excelent între costurile reduse și calitatea vieții. Localități precum Lake Chapala și San Miguel de Allende se remarcă prin cheltuieli accesibile, climă caldă și o viață culturală bogată.

Cea mai ieftină și mai sigură țară

Costa Rica este considerată una dintre cele mai sigure și accesibile opțiuni. Mediul liniștit, sistemul medical performant, stabilitatea politică și rata redusă a criminalității contribuie la reputația sa excelentă.

Cel mai frumos și mai ieftin loc

Vietnamul este una dintre cele mai accesibile destinații din lume. Orașe precum Ho Chi Minh City și Hanoi oferă un stil de viață modern, peisaje spectaculoase și o cultură bogată, toate la costuri reduse, fiind o alegere excelentă pentru cei care își doresc o viață confortabilă fără cheltuieli mari.