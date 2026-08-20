Cutremur puternic, de 6,7, în Peru. Autoritățile abia făcuseră un exercițiu pentru un seism major și tsunami

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,7, a lovit joi regiunea Ayacucho din sudul statului Peru, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul s-a produs la ora locală 13:00, la o adâncime de 108 kilometri, iar până acum nu au fost raportate victime.

Institutul Geofizic din Peru (IGP) a estimat seismul la magnitudinea 7,2.

Epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de orașul Cora Cora, la o adâncime de 108 kilometri, iar până acum nu au fost raportate victime.

Seismul a atins o intensitate de gradul III-IV în Coracora, un oraş situat la aproximativ 650 de kilometri sud de Lima, unde cutremurul a fost resimţit uşor.

Centrul Regional de Operaţiuni de Urgenţă (COEN) a confirmat informaţiile privind caracteristicile cutremurului, dar nu a oferit încă detalii despre posibilele pagube, deşi presa locală a relatat despre căderi de pietre şi unele pagube asupra unor locuinţe din Ayacucho.

În acest sens, şeful IGP, Hernando Tavera, a declarat că "deocamdată nu s-a întâmplat nimic critic", dar continuă să evalueze situaţia. Autorităţile exclud deocamdată posibilitatea unui tsunami.

Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde are loc 80% din activitatea seismică mondială. În iulie anul trecut, regiunea Junin, lângă Lima, a fost zguduită de o serie de cutremure cu o magnitudine maximă de 5,4, care au provocat moartea a cinci persoane, au lăsat sute de persoane fără adăpost şi au distrus zeci de case.

Ultimul cutremur devastator din ţară a avut loc în 2007 în regiunea sudică Ica, unde un seism cu magnitudinea de 7,9 a ucis aproximativ 500 de persoane şi a provocat pierderi materiale de milioane de dolari.

Cu numai șase zile înainte de cutremurul de joi, Peru organizase la nivel național un amplu exercițiu de pregătire pentru dezastre. La Lima și Callao, scenariul a simulat un seism cu magnitudinea 8,8, urmat de tsunami. Președinta Keiko Fujimori a condus exercițiul din Plaza de Armas din Lima, alături de primarul capitalei, Renzo Reggiardo, iar peste 20 de instituții naționale și locale au fost implicate în simulări de căutare și salvare, stingere a incendiilor, evacuare și acordare de îngrijiri răniților.

Exercițiul a venit și într-un moment de îngrijorare seismică puternică în regiune. Cu patru zile înainte, pe 10 august, Columbia fusese lovită de un cutremur cu magnitudinea 7,4, care a provocat sute de morți, mii de răniți și pagube importante