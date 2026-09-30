"Rusia pune în pericol viaţa cetăţenilor noştri". Moldova anunţă că, în total, 84 de drone ruseşti i-au încălcat teritoriul

Moldova anunţă că, în total, 84 de drone ruseşti i-au încălcat teritoriul. Sursa foto: Getty Images

Alte două drone au încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova miercuri: prima a explodat în cursul dimineţii, iar survolul celei de-a doua a fost raportată presei chiar de ministrul moldovean al apărării, notează Agerpres.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării din Moldova, a anunţat miercuri, după şedinţa de guvern, că a fost monitorizată o altă dronă cu reacţie care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est şi se deplasa spre Soroca, cu o viteză de circa 400 km/oră, după ce în cursul dimineţii fusese înregistrată explozia unei drone.

Ministrul a declarat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea pentru toate aceste incidente care pun în pericol siguranţa cetăţenilor.

"Drona de dimineaţă, de la 05:40, a explodat ca urmare a lovirii într-un pilon de comunicaţii la o înălţime de circa 40 de metri. Rămăşiţele acestei drone au fost împrăştiate pe un teritoriu mai mare de 200 de metri, ceea ce evident vorbeşte despre pericolul acestor drone şi a diferitor incidente care pot fi legate", a subliniat el.

"Acum în timp ce vorbim, vreau să vă aduc la cunoştinţă că monitorizăm o altă survolare ilegală a spaţiului aerian. Este vorba despre o dronă cu reacţie, care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea de est, prin segmentul transnistrean, şi se deplasează spre regiunea Soroca", a spus ministrul apărării.

"Toate aceste incidente, 84 la număr, vorbesc despre încălcarea de către Federaţia Rusă a neutralităţii şi suveranităţii noastre naţionale. Federaţia Rusă este agresor şi pune în pericol viaţa cetăţenilor noştri", a subliniat Anatolie Nosatîi.

La rândul său, Ministerul de Externe moldovean a condamnat ferm încălcarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive desfăşurate de Federaţia Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit autorităţilor de la Chişinău, astfel de incidente sunt inacceptabile şi reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova şi securitatea întregii regiuni.