Turcia acuză Grecia că planifică proiecte de energie în zone din Marea Egee care nu îi aparțin

Evoluțiile reprezintă o nouă îndepărtare de perioada de relativ calm din relațiile greco-turce. Foto: Getty Images

Planurile Greciei de a ampla instalații eoliene sau capacități de stocare a energiei verde în anumite zone din Marea Egee a înfuriat Turcia, care a transmis că Atena nu are suveranitate în acele regiuni, ci ele reprezintă „zone gri”. Ministrul turc al Apărării a precizat că proiectul nu va avea nicio „consecință legală” în Turcia, avertizând că Ankara își va proteja „drepturile și interesele” din Marea Egee, relatează ekathimerini.com.

Cadru Special de Planificare Spațială pentru Sursele Regenerabile de Energie (RES) a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei de la Atena miercuri. Documentul stabilește unde și în ce condiții pot fi amplasate parcuri fotovoltaice, eoliene și instalații de stocare a energiei. În hărțile de planificare sunt incluse regiuni din Marea Egee, unde Grecia consideră că are suveranitate.

Turcia spune însă că Grecia nu are jurisdicție în acele regiuni, ci ele reprezintă „zone gri” și îi contestă astfel suveranitatea.

Ministerul Apărării din Turcia a reiterat joi existența acestor „zone gri” a căror „suveranitate nu a fost transferată Greciei prin acorduri internaționale”. Afirmații similare au fost făcute și de purtătorul de cuvânt al Ministerului turc de Externe.

Turcia rămâne hotărâtă să își protejeze „drepturile, interesele și preocupările în Marea Egee”, în conformitate cu dreptul internațional, a mai transmis Ministerul Apărării de la Ankara.

Aceste declarații vin la câteva zile după ce Turcia a publicat două decrete prezidențiale controversate prin care au fost înființate parcuri marine în nordul Mării Egee și în estul Mediteranei.