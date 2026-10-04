TAROM a introdus în operare aeronava „Ivan Patzaichin”, al doilea Boeing 737 MAX 8. Compania pregătește noi livrări în 2027

2 minute de citit Publicat la 09:59 04 Oct 2026 Modificat la 09:59 04 Oct 2026

Legătura lui Ivan Patzaichin cu aviația a început încă din copilărie. FOTO: TAROM/Facebook

Aeronava TAROM „Ivan Patzaichin”, cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flota companiei, a efectuat primul său zbor de linie, pe ruta București-Chișinău, potrivit unui comunicat.

Aeronava, adusă în România direct din Seattle de echipajele TAROM, poartă numele marelui campion olimpic Ivan Patzaichin, într-un omagiu care leagă performanțele sale pe apă de visul din copilărie de a deveni pilot.

La bordul primului zbor oficial s-au aflat, alături de pasageri, Ivona Potzaichin-Rusu, fiica lui Ivan Patzaichin, Georgiana Potzaichin, soția acestuia, precum și oficialități și reprezentanți ai presei.

Alegerea rutei București-Chișinău pentru zborul inaugural are, potrivit TAROM, o semnificație aparte, compania subliniind legăturile dintre România și Republica Moldova și rolul acestei curse în conectarea oamenilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Evenimentul se desfășoară în cadrul manifestărilor aniversare dedicate Centenarului Inaugurării Primelor Linii Aeriene Naționale: București-Galați-Chișinău și București-Galați-Iași-Chișinău.

La sosirea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, aeronava „Ivan Patzaichin” a fost întâmpinată cu tradiționalul salut al tunurilor de apă. TAROM subliniază că momentul are o rezonanță aparte, având în vedere legătura dintre Ivan Patzaichin și apă.

Visul lui Ivan Patzaichin de a deveni pilot

Legătura lui Ivan Patzaichin cu aviația a început încă din copilărie. Potrivit fiicei sale, acesta privea avioanele care treceau deasupra Deltei și visa să devină pilot.

Viața l-a dus însă către performanța sportivă pe apă, unde și-a construit o carieră de excepție. Ulterior, zborurile cu TAROM l-au transportat către competițiile internaționale.

„În copilărie, tata privea avioanele care treceau pe deasupra Deltei și visa să devină pilot. Viața l-a purtat către performanță pe apă, dar bucuria zborului a rămas cu el. Călătorea cu TAROM la competiții, iar astăzi, să fim la bordul aeronavei care îi poartă numele este foarte emoționant pentru mama și pentru mine. E o întâlnire frumoasă între lumea apelor, de care a fost atât de legat, și cerul spre care privea în copilărie”, a declarat Ivona Potzaichin-Rusu.

Prin această inițiativă, TAROM continuă tradiția de a onora personalități ale sportului românesc și valorile asociate acestora: perseverență, disciplină și excelență.

„Ne bucurăm că aeronava «Ivan Patzaichin» își începe călătoriile între București și Chișinău. Este o rută care ne amintește, la fiecare zbor, că rolul nostru este să aducem oamenii mai aproape: de familie, de prieteni și de locurile de care se simt legați”, a declarat Cristian Anghel, directorul general al TAROM.

TAROM a primit primul Boeing 737 MAX 8 din cadrul programului de înnoire a flotei, aeronava fiind prezentată la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Avionul, botezat „Mircea Lucescu”, a fost preluat direct de la producătorul Boeing, din Seattle, de echipajele și specialiștii tehnici ai companiei și adus în România pe 8 septembrie.

Odată cu intrarea în operare a aeronavei „Ivan Patzaichin”, TAROM operează două aeronave Boeing 737 MAX. Programul de înnoire a flotei va continua în primăvara anului 2027, când alte două aeronave de același model urmează să se alăture companiei.