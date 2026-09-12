TAROM a primit primul Boeing 737 MAX 8 din programul de reînnoire a flotei. Pe ce rute va zbura aeronava „Mircea Lucescu”

Avionul beneficiază de un consum redus de combustibil, iar emisiile de dioxid de carbon sunt cu aproximativ 20% mai mici. FOTO: Captură video

TAROM a primit primul Boeing 737 MAX 8 din cadrul programului de înnoire a flotei, aeronava fiind prezentată la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Avionul, botezat „Mircea Lucescu”, a fost preluat direct de la producătorul Boeing, din Seattle, de echipajele și specialiștii tehnici ai companiei și adus în România pe 8 septembrie.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a participat la prezentarea aeronavei și a descris sosirea acesteia drept un posibil început al unei perioade de relansare pentru compania aeriană.

„Știu, cu o floare nu se face primăvară! Dar poate fi începutul unei primăveri solide la Tarom, chiar dacă este instalată o «toamnă» timpurie de mai mulți ani”, a transmis Scrioșteanu.

Boeingul 737 MAX 8 este o aeronavă de generație nouă, echipată cu motoare CFM LEAP-1B, mai eficiente. Potrivit informațiilor prezentate de secretarul de stat, aeronava are 189 de locuri, poate atinge o viteză maximă de aproximativ 850 km/h și are o autonomie de până la 6.400 de kilometri.

Avionul beneficiază de un consum redus de combustibil, iar emisiile de dioxid de carbon sunt cu aproximativ 20% mai mici. De asemenea, aeronava este cu aproximativ 50% mai silențioasă decât modelele mai vechi.

Aeronava „Mircea Lucescu” a fost adusă de două echipaje TAROM, într-un zbor cu escală la Keflavík, în Islanda, înainte de sosirea la București.

Aeronava va opera zboruri pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj.

TAROM își înnoiește flota

În cadrul procesului de modernizare, TAROM urmează să își înnoiască flota cu patru aeronave Boeing 737. Pentru a face loc noilor avioane, compania a vândut patru aeronave mai vechi.

Un al doilea Boeing 737 MAX 8 este așteptat în această lună. Aeronava va purta numele lui Ivan Patzaichin, una dintre marile legende ale sportului românesc.

Sosirea noilor aeronave reprezintă un pas important în modernizarea flotei TAROM, după mai multe amânări ale livrărilor. Primul Boeing 737 MAX 8 al companiei este programat să intre în serviciul comercial la jumătatea lunii septembrie.