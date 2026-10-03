În Kiev „situația se deteriorează rapid”. Diplomații occidentali iau în calcul mutarea ambasadelor la Lviv sau în estul Poloniei

Pompieri ucraineni transportă o persoană rănită în urma unui atac cu drone ale Rusiei asupra Kievului. Foto: Getty Images

Diplomații occidentali de la Kiev au început să discute în secret planuri de rezervă, care prevăd inclusiv relocarea ambasadelor din Kiev la Lviv, sau în estul Poloniei, în cazul în care bombardamentele rusești vor afecta grav infrastructura capitalei ucrainene, informează The Guardian.

„Rusia plănuiește să înghețe Kievul și să-l ducă în Epoca de Piatră”, a declarat, sub anonimat, un diplomat occidental aflat în Kiev, pentru publicația britanică.

În declarațiile lor publice, diplomații țărilor occidentale susțin că intenționează să rămână în Kiev, pentru a nu da prilej propagandei rusești să arate că Ucraina începe să fie abandonată de Vest. Cu toate acestea, doi diplomați occidentali au spus că au fost stabilite deja planuri de rezervă pentru relocarea ambasadelor, în cazul în care Rusia ar începe în mod deliberat să atace sediilor misiunilor străine.

„Situația se deteriorează rapid”, a spus un diplomat.

În ultima săptămână, rachetele și dronele Rusiei au lovit clădiri de birouri, centre de date, un spital și o școală, precum și unul din principalele poduri din Kiev.

Forţele ruse au lovit sâmbătă un al doilea pod important din Kiev, Podul de Nord, la doar câteva zile după atacul asupra Podului de Sud, a anunţat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Podul de Nord a fost lovit. Serviciile de urgenţă sunt pe drum”, a scris Kliciko pe Telegram.

Potrivit primarului, asfaltul şi cablurile de troleibuz au fost deteriorate pe pod, care a fost închis traficului în sensul de pe malul stâng al Niprului.

Acesta este al doilea pod major din Kiev atacat în ultimele zile. Joi şi vineri, Podul de Sud a fost lovit de drone ruseşti, ceea ce a dus la închiderea sa şi la blocaje masive în metropola străbătută de Nipru.

De asemenea, Rusia a folosit pentru prima dată în bombardamentele asupra Ucrainei o dronă cu motor cu reacție echipată cu un focos special proiectat să distrugă stâlpii de înaltă tensiune, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Dezvoltarea vine în contextul în care Rusia a reluat, înaintea iernii, campania de atacuri împotriva sistemului energetic al Ucrainei, și a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, cel mai mare atac combinat asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Vladimir Putin le-a cerut comandanților săi militari să abandoneze regulile războiului. Ordinul a dus la o creștere bruscă a atacurilor asupra țintelor civile, în urma unei ofensive majore prin care Moscova încearcă să recâștige avantajul în conflict. Informația provine din date de informații interceptate de Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene au obținut date potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin a eliminat restricțiile din campaniile aeriene anterioare și le-a dat ordin generalilor ruși să renunțe la regulile războiului.

Potrivit lui Zelenski, Putin a dat ordinul în septembrie, când Rusia a început să-și intensifice atacurile aeriene asupra Kievului și asupra celor mai mari orașe ale Ucrainei, cu scopul de a le izola de restul țării, odată cu venirea iernii.