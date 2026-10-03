Țipătul unei mame i-a trimis pe pasageri direct în cabina pilotului. Noi mărturii din avionul FlyDubai: „A fost o teroare absolută”

Era sânge peste tot în cabina de pilotaj. Iar copilotul îl înjunghia pe comandant, din nou și din nou. FOTO: CNN

Un țipăt de groază al unei mame a declanșat intervenția pasagerilor în avionul FlyDubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, transformat într-un coșmar pentru cei 182 de oameni aflați la bord, după ce copilotul l-a atacat cu un cuțit pe comandant și avionul a intrat într-o coborâre bruscă. Tali Manes a auzit zgomote suspecte din cabina de pilotaj și, după ce ușa a fost deschisă, a văzut copilotul înjunghiindu-l pe comandant. Strigătul ei de alarmă i-a făcut pe mai mulți pasageri să alerge spre cabina de pilotaj și să intervină, într-o luptă pentru evitarea unui dezastru, potrivit NYT.

Nina Manes, în vârstă de cinci ani, zbura spre casă, la Tel Aviv, împreună cu familia sa, la clasa business, când a avut nevoie să meargă la toaletă. Mama ei, Tali, a rămas să o aștepte în fața toaletei avionului, când a auzit brusc strigăte înspăimântătoare și lovituri puternice venind din spatele ușii închise a cabinei de pilotaj.

Ceea ce a urmat a fost o succesiune terifiantă de evenimente care i-a făcut pe pasagerii cursei FlyDubai 1073 să creadă că urmau cu toții să moară într-un atac terorist, dar care s-a transformat, în schimb, într-o poveste despre eroismul unui pilot indian și al câtorva israelieni.

Auzind ceea ce suna îngrijorător de asemănător cu o încăierare, Manes, în vârstă de 46 de ani, a spus că l-a prins de mână pe un pilot de rezervă, aflat în apropiere și îmbrăcat în uniformă, și l-a îndemnat să verifice ce se întâmplă.

Acesta a deschis ușa cabinei de pilotaj, care fusese deblocată din interior, și a dat peste o scenă îngrozitoare.

Era sânge peste tot în cabina de pilotaj. Iar copilotul îl înjunghia pe comandant, din nou și din nou.

Patru pasageri israelieni aflați la bordul cursei de miercuri dimineață, de la Dubai, sunt lăudați pentru că au alergat, fără arme, direct spre pericol, l-au imobilizat pe copilot, i-au acordat primul ajutor comandantului și au făcut posibil ca un al doilea pilot de rezervă să preia controlul și să aterizeze în siguranță cu avionul în Arabia Saudită.

Cine sunt cei patru pasageri care l-au imobilizat pe copilot

Yaniv Hayoun, aflat pe rândul 11, instalator și pasionat de o emisiune de televiziune despre investigarea accidentelor aviatice.

Asaf Rajuan, aflat pe rândul 7, consultant financiar care scăpase la limită cu viață în urmă cu un an, când o rachetă iraniană lovise blocul de locuințe aflat chiar lângă al său.

Tzvika Manes, aflat pe rândul 1, director în domeniul bancar, care se întorcea dintr-o vacanță de familie de două săptămâni în Japonia, o călătorie mult așteptată care îi îndeplinea din timp dorința fiicei sale de 11 ani de a merge acolo cu ocazia bat mitzvah-ului.

Și Shota Musaev, medic stomatolog aflat pe rândul 13, care se întorcea din China împreună cu soția sa, după o călătorie de o săptămână.

Dar soția lui Manes, Tali, a fost cea ale cărei țipete îngrozite, după ce a văzut măcelul din cabina de pilotaj, au dat alarma și i-au determinat pe pasagerii obișnuiți să intervină.

Iar pilotul avionului, comandantul Smit Machchhar, a fost cel care, forțându-se să deblocheze ușa cabinei chiar în timp ce se afla la podea și lupta pentru viața lui, le-a făcut posibil pasagerilor să salveze toate cele 182 de persoane aflate la bord.

Unii dintre israelieni au spus că și-au amintit sentimentul de neputință și vulnerabilitate pe care l-au trăit pe 7 octombrie 2023, în timpul atacului condus de Hamas asupra Israelului, și modul în care israelienii obișnuiți s-au grăbit să se apere și să se protejeze unii pe alții atunci când guvernul nu a reușit să îi protejeze.

Unii au spus, de asemenea, că situația le-a amintit de atacurile de la 11 septembrie și i-a determinat să acționeze fără ezitare, asemenea pasagerilor de pe zborul United 93, care s-au grăbit înainte pentru a-i înfrunta pe cei patru deturnatori ai avionului condamnat.

Aproape toți pasagerii erau israelieni care se întorceau acasă după călătorii în locuri îndepărtate din Asia sau Africa, într-o țară aflată în război. Unii au spus că, în străinătate, simțiseră uneori ostilitatea față de Israel sau antisemitismul, că avuseseră nevoie să-și ascundă colierele cu Steaua lui David sau că le spuseseră oamenilor că sunt din altă țară.

„O teroare absolută”

Micul dejun, care includea pâine prăjită franțuzească, a fost servit la aproximativ o oră de la decolare, dar Tali Manes a dormit și l-a ratat. Aproximativ o oră mai târziu, puțin după ora 9 dimineața, ora Dubaiului, ea era în picioare și o aștepta pe Nina, care urma să împlinească 6 ani peste câteva zile, în fața toaletei aflate chiar în spatele cabinei de pilotaj și a bucătăriei avionului.

Brusc, Manes a spus că a auzit „un zgomot pe care nu îl auzi în mod normal” venind din cabina de pilotaj, „ceva care lovea în ușă”.

S-a întors către un pilot de rezervă care stătea la câțiva metri distanță și i-a spus că ceva nu este în regulă.

„Era pe iPad și nu înțelegea ce vreau”, a spus ea. „I-am spus: «Du-te să verifici». L-am tras de mână. Nu sunt o persoană nepoliticoasă, vreau să spun că nu aș face niciodată așa ceva. Dar era această apatie.”

Bărbatul a întins mâna către ușa cabinei de pilotaj.

„Nu era încuiată”, a spus Manes. „Asta a fost marele nostru noroc.”

„Ceea ce am văzut acolo”, a spus ea, „a fost o teroare absolută.”

Manes a spus că a văzut unul dintre piloți înjunghiindu-l pe celălalt cu un fel de cuțit, deși nu a putut descrie arma în detaliu.

Victima s-a prăbușit, iar atacatorul „a continuat să-l înjunghie, iar și iar”, a spus ea.

A început să țipe: „Îl înjunghie pe pilot!”

„Nu puteam să-i las pe toți să moară”

În cabina de pilotaj, comandantul Machchhar, pilot cu 17 ani de experiență, aflat la podea, grav rănit și încă atacat, putea simți că avionul se prăbușește către pământ.

„Eram atât de grav rănit, încât căzusem la pământ”, i-a spus el lui Modi, într-o înregistrare video publicată de biroul premierului. „Dar știam că trebuie să acționez”, a adăugat el. „Puteam simți că avionul coboară.”

A întins mâna către ușă.

„O făceam ca să mă salvez pe mine, dar știam și că nu puteam să-i las pe toți să moară”, a spus el.

„Mi-am spus: «Este ultima împingere, Smit, fă-o. Ușa este chiar acolo». Și apoi, cumva, am reușit să o deschid.”

„Am acționat din pur instinct”

Hayoun, instalatorul în vârstă de 50 de ani, a auzit-o pe Manes țipând: „Îl înjunghie!”

Primul său gând, a spus el, a fost că un pasager îl atacă pe altul.

„Și chiar în momentul în care mă ridic și ies de pe scaun, avionul virează, virează foarte brusc spre stânga, și apoi se stabilizează din nou”, a povestit el pentru Kan 11, postul public de televiziune din Israel. „Asta m-a zguduit.”

Mișcarea bruscă a avionului l-a făcut să lege comportamentul aeronavei de țipetele lui Manes, a spus el. Le-a spus soției și fiicelor sale să-și pună bine centurile de siguranță. Apoi a alergat către cabina de pilotaj.

Înainte să ajungă acolo, a spus el, avionul a intrat într-o coborâre abruptă, care l-a aruncat într-o parte, peste scaune și într-un perete al cabinei.

„Era o forță G nebunească”, a spus el. „Nu mă puteam ridica.”

Accelerația avionului a fost insuportabilă

Avionul a pierdut peste 5.000 de metri în mai puțin de două minute.

Ochayon a spus că, atunci când avionul a început să coboare, nu atât unghiul coborârii, cât accelerația avionului a fost insuportabilă.

„S-a simțit ca și cum am fi fost de 10 ori într-un roller-coaster”, a spus ea. „Fețele noastre topite.”

La un moment dat, a auzit un zgomot puternic, ca o pocnitură, venind din partea din spate a avionului.

Dacă momentul părea să se prelungească la nesfârșit pentru pasageri, în cabina de pilotaj lupta s-a încheiat rapid.

Pasagerii l-au copleșit pe copilot și l-au tras afară din cabină, în zona bucătăriei avionului.

„Am sărit pe el”, a spus Manes. „Trei tipi.”

La un moment dat, Rajuan, cu sângele șiroindu-i pe față din cauza unei tăieturi, s-a întors în cabina pasagerilor și a strigat: „Am câștigat!”

Manes a spus că cineva a adus căști cu fire pentru a lega mâinile și picioarele atacatorului, iar un membru al echipajului a adus coliere de plastic rezistente.

Musaev, medicul stomatolog, a spus că i-a pus o mască de oxigen pe fața comandantului Machchhar și a încercat să-i oprească hemoragia, apăsând pe răni cu o cămașă.

„Avea o rană adâncă la cap, mâinile îi erau pline de tăieturi și avea răni minore pe corp”, a spus el. „Pierduse mult sânge.”

Pilotul era conștient, dar pulsul îi slăbea. Musaev a spus că i-a transmis unui membru al echipajului: „Trebuie să aterizăm cât mai repede, pentru că nu va supraviețui.”

În afara cabinei de pilotaj, ceilalți bărbați israelieni au păzit ușa cabinei, refuzând să lase pe cineva să treacă, până când un al doilea pilot de rezervă i-a convins să-l lase să intre.

Noul pilot a dirijat avionul către o aterizare în siguranță la Tabuk, în Arabia Saudită, în jurul orei 9:45 dimineața, în pofida faptului că o mare parte din direcția avionului se rupsese, aparent, în timpul zborului.