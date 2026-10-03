Au lăsat Italia pentru a da lovitura cu zacuscă și magiun la Grindeni. Povestea românilor care au transformat tradiția într-o afacere

Una dintre vedetele festivalului este magiunul, preparat după o rețetă tradițională și gătit lent, la foc de lemne. FOTO: Captură video

Sorin și Eniko au muncit 15 ani în Italia, el în construcții, iar ea într-un restaurant. În urmă cu 11 ani au decis să se întoarcă în România și să înceapă o nouă viață în satul Grindeni, unde au pus pe picioare o afacere de familie, au deschis un punct gastronomic local și au început să promoveze tradițiile zonei prin festivaluri.

Printre evenimentele organizate de cei doi se numără Festivalul Lalelei Petrițe și Festivalul dedicat zacuscăi și silvoizului de Grindeni. Cel din urmă a ajuns la ediția a patra și este dedicat preparatelor tradiționale și obiceiurilor locale.

Povestea lui Sorin și a lui Eniko, precum și festivalul din Grindeni, au fost prezentate în emisiunea „Agricool”.

Magiunul de Grindeni, vedeta festivalului

Una dintre vedetele festivalului este magiunul, preparat după o rețetă tradițională și gătit lent, la foc de lemne.

„Procesul e foarte lent, de lungă durată. Începe undeva înainte cu o zi și coacerea merge undeva la 20 de ore. Deci e foarte lent, la foc de lemne, încet și tot timpul amestecat, să nu se prindă de ceaun”, explică Eniko.

Magiunul este considerat gata atunci când lingura poate rămâne înfiptă în el. Pentru festival, pregătirile încep cu o zi înainte. Ingredientele sunt curățate și tocate, iar ceaunul este pus pe foc în jurul orei 6:00 dimineața.

„Înainte cu o zi preparăm toate ingredientele. Le tocăm, le curățăm, iar undeva la 6:00 dimineața s-a pus ceaunul la foc și undeva la ora 12:00 trebuie să fie gata pentru degustare”, spune Eniko.

Sorin și Eniko cultivă legume și folosesc produsele locale în preparatele pe care le oferă la punctul gastronomic. Prin activitatea lor încearcă să contribuie și la viața comunității.

Festivalul are și o componentă caritabilă. Organizatorii își propun să strângă fonduri și donații pentru copiii proveniți din familii defavorizate.

„Ne-am propus, prin acest eveniment, să reușim să adunăm niște fonduri, niște donații, să putem să facem niște lucruri minunate pentru copiii care provin din familii defavorizate”, spune Sorin.

Atât localnicii, cât și vizitatorii au venit să guste preparatele tradiționale și spun că astfel de evenimente sunt importante nu doar pentru mâncare, ci și pentru păstrarea și transmiterea tradițiilor locale.