România are jumătate din fermele de lapte ale UE, dar o cantitate mică ajunge în fabrici. De ce fermierii nu își valorifică producția

România ocupă locul 10 în Europa în ceea ce privește producția de lapte. Foto: Getty Images

România are 5% din vacile de lapte ale UE și produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Cu toate acestea, producătorii de brânză se plâng că vânzările merg din ce în ce mai greu, potrivit unui reportaj difuzat în ediția de sâmbătă a emisiunii "Agricool"cu Loredana Cofari.

În plus, seceta a redus producția de lapte pe care o dau animalele, iar costurile cu utilajele frigorifice aduc și ele pierderi. Prin urmare, banii obținuți din vânzări sunt tot mai puțini.

România concentrează peste jumătate din fermele de lapte existente la nivel european. Paradoxul apare însă acum: deținem doar 5% din efectivele de vaci de lapte ale Uniunii Europene. Asta înseamnă că trei sferturi dintre fermele românești au mai puțin de cinci vaci de lapte. Dimensiunea redusă a fermelor afectează direct productivitatea.

România înregistrează cel mai scăzut randament de lapte pe cap de animal din Uniunea Europeană.

Micii producători sunt și cei mai afectați. România ocupă locul 10 în Europa în ceea ce privește producția de lapte. Anual producem aproximativ 4,4 milioane de tone, iar prețurile de valorificare sunt mici raportate la cheltuieli.

Un kilogram de telemea ajunge la 35 de lei, iar brânza dulce este vândută cu aproximativ 30 de lei. Totuși, producătorii spun că sunt nevoiți să lase din preț atunci când clientul nu își permite, altfel vânzările ar fi și mai mici.

Și seceta creează probleme. Iarba s-a uscat, iar animalele primesc mai multă hrană în grajd.

Mai puțină hrană pentru animale înseamnă o producție mai mică. De asemenea, temperaturile mai ridicate îngreunează și procesul de preparare și păstrare a produselor.

Datele arată că doar o treime din cantitatea de lapte colectată ajunge la procesarea industrială. Această realitate aruncă țara noastră pe locul 17 în Uniunea Europeană la colectarea laptelui.