Fermierii din Buzău au dat lovitura cu "pepenele de iarnă": Ajunge până la 20 de kg și poate fi păstrat luni întregi fără refrigerare

Pepenele de iarnă poate ajunge la o greutate de peste 20 de kilograme. Tocmai de aceea, are nevoie de un sistem de susținere. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

În serele Stațiunii de Cercetare de la Buzău se află în această perioadă un fruct neobișnuit: pepenele de iarnă. Un singur fruct poate ajunge la 20 de kilograme, iar cercetătorii au fost nevoiți să îi susțină cu ajutorul unor săculeți, pentru ca greutatea să nu rupă plantele. Povestea a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii "Agricool".

Pepenele de iarnă este un fruct foarte rezistent. Poate fi păstrat fără refrigerare mai multe luni de zile, iar durata mare de păstrare este asigurată de stratul pruinos vizibil de la suprafața fructului. Din acest motiv, este cunoscut și sub denumirea de "dovleacul de ceară".

Planta poate fi cultivată atât în spații protejate, cât și în câmp, iar potențialul de producție este unul foarte ridicat.

Pepenele de iarnă poate ajunge la o greutate de peste 20 de kilograme. Tocmai de aceea, are nevoie de un sistem de susținere, precum plăsuțele, pentru a ajuta la dezvoltarea fructelor.

În bucătărie, pepenele de iarnă poate fi folosit în locul castravetelui sau al dovlecelului. Are un gust asemănător cu cel al dovlecelului sau al castravetelui, însă pulpa sa este mult mai crocantă și mai densă.

Specialiștii recomandă ca fructul să fie consumat în stare proaspătă, întrucât conținutul de vitamine este mult mai ridicat. Fructul poate fi consumat pentru tratarea bolilor gastrice și chiar a depresiei. Totodată, poate fi conservat prin murare sau congelare.

Pepenele de iarnă este apreciat pentru conținutul mare de vitamine și minerale.