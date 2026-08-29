Un fermier din Buzău a ajuns să își supravegheze vacile cu drona, pentru că nu mai găsește oameni să îi angajeze

Un fermier din Buzău a ajuns să își supravegheze vacile cu drona, pentru că nu mai găsește oameni să îi angajeze. Foto: Getty Images

O cireadă de vite este supravegheată cu ajutorul dronelor. De la înălțime, fermierul poate vedea unde sunt animalele, dacă lipsește vreuna și chiar dacă în apropiere apar urși. Se întâmplă la Costomiru, în județul Buzău, iar proprietarul spune că a recurs la această soluție hi-tech din cauza lipsei oamenilor.

Fermier: "Nu sunt toate. Ia vezi, așa zic eu, ia vezi, le-ai numărat? Nu sunt toate, s-au grupat și în alte părți. Cred că s-au dus la salcie, la apă. Pregătesc drona să o ridic, să verific zona unde sunt celelalte animale grupate."

Drona este ridicată cel puțin o dată pe zi deasupra dealurilor din Costomiru. De la o altitudine de peste 200 de metri și de la o distanță de până la un kilometru, Dan poate vedea unde s-au adunat animalele și dacă vreuna s-a îndepărtat de cireadă.

Cristina Ana: "Vă dați seama, până le strângem, până le numărăm, până să vedem dacă sunt toate, ne ia ceva timp, vreo două-trei ore, numai să înconjurăm acest teren. Vă dați seama că e destul de greu. De când aveți drona? De când avem drona, suntem ok. Adică, într-o jumătate de oră, zece minute, a rezolvat. Soțul meu înconjoară terenul, le găsim, le numărăm și plecăm."

Dan Ana: "Am căutat un vițel trei zile. Așa, cu drona, după ce am cumpărat-o, l-am găsit imediat. Nu mai sunt probleme".

Înainte, verificarea întregii cirezi putea dura câteva ore și presupunea parcurgerea unor kilometri întregi pe jos sau cu mașina. Acum, fermierul poate localiza animalele în doar câteva minute, direct de acasă.