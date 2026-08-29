Afacere de succes la Bunțești. Ioan și Anica au învățat de bunici totul despre plantele medicinale și au ajuns cunoscuți în toată lumea

Afacere de succes la Bunțești. Ioan și Anica au învățat de bunici totul despre plantele medicinale și au ajuns cunoscuți în toată lumea. FOTO: Antena 3 CNN

La poalele Munților Apuseni, Ioan Bonchiș duce mai departe tradiția familiei sale. Culege plante medicinale din zone nepoluate, care sunt apoi transformate în ceaiuri, tincturi și suplimente lichide, produse într-o fabrică modernă. Afacerea din Buntești a început cu o mână de plante și a ajuns să treacă granițele țării.

La câțiva kilometri de Munții Apuseni, fiecare plantă are o poveste. Pentru Ioan Bonchiș nu este nevoie de etichete. Recunoaște plantele după frunză, miros sau textura tulpinii. A învățat tainele plantelor încă de la vârsta de șase ani, iar experiența acumulată în zeci de ani îl ajută astăzi să aleagă cele mai bune combinații.

Ioan Bonchiș: "Ceea ce facem facem pentru țară, pentru bolnavi, pentru pacienți, pentru a duce mai departe meseria, ca să n-o lăsăm să dispară. De ce să lăsăm așa ceva frumos? Chinezii, de exemplu, pun foarte mare bază pe plante, pe alifii, pe siropuri."

Tradiția a început cu mult timp în urmă, când bunicii familiei culegeau rădăcini și plante folosite pentru tratarea diferitelor afecțiuni.

Anica Bonchiș, despre tradiția de familie: "Bunicii mei s-au ocupat cu recoltarea plantelor. Pe vremea aceea erau rădăcini, de exemplu, rădăcina de spânz. Bătrânii tratau animalele, apoi au început să trateze anumite infecții reumatismale cu această rădăcină de spânz. Era doar o afacere de familie prin anii 1920. Bunicii, apoi tatăl, fratele tatălui, iar eu, când m-am căsătorit cu soțul, am dus tradiția mai departe, bineînțeles, specializându-ne".

Astăzi, 21 de angajați sunt implicați în activitatea companiei, iar produsele sunt trimise zilnic în Ungaria, Slovacia, Italia, Spania și chiar peste ocean, în Canada, unde au ajuns în urma recomandărilor făcute de pacienți mulțumiți.

Ioan Bonchiș, despre proiectul cu Ghiță Mureșan: "Îl avem pe Ghiță Mureșan în America, care ne-a propus de 10 ani să facem export pentru America și chiar vreau să facem un brand de produse cu numele lui."

Plantele sunt culese manual sau achiziționate din zone considerate mai puțin poluate, apoi sunt uscate și mărunțite pentru a fi folosite în combinațiile finale. Zilnic, în fabrică sunt procesate aproximativ 2.500-3.000 de kilograme de plante. Fiul familiei, George Bonchiș, continuă tradiția.

George Bonchiș, despre produsele noi: "Am vrut să iau tot ce e mai bun din experiența părinților mei și să o adaptez la cerințele pieței actuale. De aceea, am dezvoltat gama de suplimente lichide, cum ar fi complexul cu vitamine, magneziu, colagen și detox din plante."

Pentru clienți, tradiția familiei și faptul că plantele provin din zone considerate curate sunt principalele motive pentru care revin.