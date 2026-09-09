Livada de zmeură de un milion de euro de la Șinteu este în pericol. Aproape o treime din producție trebuie aruncată

Livada de zmeură de un milion de euro de la Șinteu este în pericol. Fructele nu mai pot fi vândute ca produse de calitatea întâi. FOTO: Getty Images

Livada de zmeură de un milion de euro de la Șinteu este în pericol din cauza secetei. Sistemul de irigații funcționează acum doar câteva zeci de minute pe zi, deși plantele au nevoie de mult mai multă apă. Lacul care asigură alimentarea sistemului aproape a secat, iar proprietarii spun că acesta este cel mai slab an de când au început producția.

Căldura a afectat deja fructele, care au fost arse de soare și nu mai pot fi vândute ca produse de calitatea întâi. O parte dintre acestea ajunge la procesare, în timp ce fructele compromise sunt aruncate.

Anul trecut, familia a recoltat aproximativ 4,5 tone de zmeură. În acest sezon, producția este estimată la mai puțin de o tonă.

Proprietar: "Dacă în anii trecuți aveam mult mai mult și, de exemplu, în jumătate de oră aveam găleți, anul acesta, din păcate, timpul este dublu."

Agricultorii spun că acesta este cel mai slab an de când au început producția și se tem că, fără apă suficientă, plantele s-ar putea usca, iar întreaga cultură ar putea fi compromisă.

Oana Lerescu, agricultor: "Din păcate, anul acesta procentul este destul de mare în ceea ce privește calitatea a doua, ținând cont atât de temperaturi, cât și de lipsa precipitațiilor. Sezonul se va încheia și mult mai repede anul acesta. Ca să vă spunem un procent, aproximativ 20-30% din producție este, în fiecare zi, de calitatea a doua, ceea ce nu se poate vinde și nu poate ajunge la consumator."

Familia ia în calcul realizarea unui foraj și instalarea unor plase de umbrire, însă nu are garanția că va găsi apă. În total, cultura de zmeură și aluni se întinde pe aproximativ șase hectare.