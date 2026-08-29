Câmpuri întregi din Oltenia cu pepeni și vinete aruncate. Recoltarea a ajuns să coste atât de mult, că fermierii au abandonat culturile

În Sahara Olteniei, culturile de pepeni verzi și galbeni se strică pe câmp. FOTO: Antena 3 CNN

În Sahara Olteniei, culturile de pepeni verzi și galbeni se strică pe câmp. Fermierii au abandonat culturile din cauza lipsei cumpărătorilor. În plus, prețurile pepenilor și legumelor au scăzut atât de mult, încât a devenit prea costisitor pentru agricultori chiar și să plătească oamenii necesari pentru recoltare.

În comuna Călărași, din județul Dolj, fermierii au abandonat culturile pe câmp, după ce prețurile au scăzut, iar cumpărătorii au devenit tot mai puțini.

Sorin Sandu, primarul comunei Călărași, Dolj: "Sunt câmpuri întregi de bostani care au fost abandonați. Aproape 30% din prima tură de lubeniță și probabil 80% din tura a doua de lubeniță, pentru că ei puneau în serii, astfel încât să asigure continuitate în ceea ce privește aprovizionarea pieței cu marfă."

› Vezi galeria foto ‹

Prețul pepenilor și al legumelor a scăzut atât de mult, încât pentru fermieri nu mai este rentabil nici măcar să recolteze. În plus, agricultorii spun că în piețe comercianții intermediari, cunoscuți drept samsari, au ajuns să aibă întâietate.

Sorin Sandu, primarul comunei Călărași, Dolj: "Au fost abandonate pentru că, la ziua de muncă de 250-300 de lei, ar fi trebuit patru-cinci oameni. Ar fi trebuit să dea 1.200-1.500 de lei numai pentru recoltare și nu și-ar mai fi scos banii nici măcar pentru a-i plăti pe oameni. Nu mai punem la socoteală înființarea culturii și întreținerea ei pe toată această perioadă, plus paza."

Sergiu Firan, fermier: "Lubenită... aduc din partea cealaltă de la Paști, se mănâncă, iar după aceea, când este sezonul nostru, nu se mai mănâncă. Din cauza asta le-am abandonat pe câmp. Nu mai avem de unde să le luăm și din cauza prețului motorinei, foarte mare."

Dezastrul este și în culturile de legume. Ardeii, vinetele și roșiile au început să se strice, iar temperaturile ridicate le reduc perioada în care pot fi păstrate și comercializate.

Lucian Urucu, fermier: "Vinete frumoase, degeaba sunt, că nu mai... Dumnezeu le-a luat. Degeaba sunt, că nu mai ai ce face cu ele."

Lucian Urucu a cultivat vinete pe o suprafață de 20 de ari. A recoltat de câteva ori, însă, din cauza caniculei, vinetele au început să se strice.

Lucian Urucu, fermier: "Asta a fost din cauza temperaturilor. Deci nu s-a putut culege din cauza temperaturilor. Am luat ce e frumos și restul, Dumnezeu le-a luat... Pământul le va mânca. Degeaba am muncit, că anul ăsta n-avem ce face. Uitați și la varză, la varza aia la fel... Băgăm, dar nu se știe ce luăm."

Fermierii spun că urmează să intre pe ogoare pentru a toca ceea ce a rămas nerecoltat, astfel încât să elibereze terenurile și să pregătească pământul pentru următoarele culturi.