China a dat drumul la exportul de combustibil pentru avioane și vinde cantități uriașe. Ce înseamnă pentru piața globală

China a crescut la un nivel record exporturile de kerosen în luna august. Foto: Getty Images

Exporturile de produse petroliere rafinate din China au crescut cu 12,7% în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut și au revenit la nivelul la care erau înainte de izbucnirea războiului din Iran. În același timp, exporturile de combustibil pentru avioane din statul comunist au atins un nivel record, potrivit datelor vamale publicate vineri, transmite Agerpres, care citează Reuters.

China, un important exportator de produse petroliere rafinate în Asia, a restricționat la jumătatea lunii martie exporturile de produse rafinate, inclusiv motorină, benzină și combustibil pentru avioane.

Beijingul a luat decizia pentru a proteja aprovizionarea pieței interne, în contextul riscurilor legate de aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu.

Ulterior, guvernul chinez a început să relaxeze restricțiile la jumătatea lunii iulie. Se preconizează că relaxarea exporturilor va continua în luna septembrie, ceea ce va permite companiilor chineze de rafinare să-și crească de marjele de profit din operațiunile pe piețele externe.

Exporturile chineze de combustibil pentru avioane au crescut cu peste 41% în august, în ritm anual

Datele publicate de administrația vamală chineză și analizate de Reuters arată că exporturile de produse petroliere rafinate, care includ motorină, benzină, combustibil pentru avioane și combustibil utilizat de nave, au totalizat 6,01 milioane de tone în luna august, în creștere cu 12,7% în ritm anual.

Totuși, în primele opt luni din acest an China a exportat 34,24 milioane de tone de produse petroliere rafinate, ceea ce înseamnă o scădere de 9,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Exporturile de combustibil pentru avioane au crescut cu 41,4% în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025, ajungând la 2,55 milioane de tone și stabilind un nou record lunar. Similar situației de ansamblu la produsele rafinate din țiței, aceste exporturi de kerosen au scăzut, însă, în primele opt luni din an cu 14,4% față de 2025, ajungând la 11,76 milioane de tone.

Beijingul ar putea reintroduce restricții la exportul de produse petroliere

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la exporturile de motorină ale Chinei, care au înregistrat un salt de 42,1% în ritm anual în luna august și au ajuns până la 1,33 milioane de tone, acesta fiind cel mai ridicat nivel de după luna martie 2024.

Pe ansamblul primelor opt luni ale anului, exporturile chineze de motorină au crescut cu 5,9% în ritm anual, situându-se la 4,84 milioane de tone.

În ceea ce privește benzina, exporturile Chinei s-au situat la 700.000 de tone în august, în scădere cu 17,5% față de luna august a anului trecut. În perioada ianuarie-august 2026, China a exportat 2,42 milioane de tone de benzină, în scădere cu peste 57,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Zilele trecute, Bloomberg a dezvăluit că stocurile de motorină și benzină ale Chinei sunt în scădere, ceea ce ar putea duce, în cele din urmă, la impunerea unor noi restricții la export.