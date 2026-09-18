Rusia are o „gaură” de peste 72 de miliarde de euro la buget și ia în calcul un deficit și mai mare în 2027. Putin: „Nu este critic”

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Hepta

Bugetul Rusiei pe 2027 va lua în calcul un deficit de 2% din PIB, a anunțat Vladimir Putin, o estimare aproape dublă față de cea inițială, de circa 1,2% din PIB. În schimb, prognozele specialiștilor în economie estimează un deficit mult mai mare, informează The Moscow Times. Până la finalul anului, deficitul bugetar al Rusiei ar putea ajunge la peste 7 trilioane de ruble - echivalentul a 72 de miliarde de euro.

Astfel, conform prognozei oficiale Ministerului rus al Economiei, „gaura” din bugetul federal rus de anul viitor va fi de 4,8 trilioane de ruble, sau echivalentul a circa 5 miliarde de euro.

Publicația The Moscow Times notează că acesta e cel mai mare deficit estimat oficial de la începerea războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în februarie 2022. În realitate, deficitul a fost de fiecare dată mai mare decât cel estimat, din cauza cheltuielilor în creștere ale războiului.

De pildă, pentru anul trecut, rușii au estimat un deficit de 1,2 trilioane de ruble, iar în realitate acesta a ajuns deja la 5,6 trilioane.

Legea bugetului rus pe 2026 prevede un deficit de 3,8 trilioane de ruble, adică 1,6% din PIB, dar Putin și ministrul de finanțe Anton Siluanov au recunoscut că nu ar fi posibil să se atingă această limită. În primele opt luni, deficitul a fost de 5,8 trilioane de ruble, adică 2,5% din PIB.

Până la sfârșitul anului, analiștii Gazprombank se așteaptă la un deficit de 6,5-7,5 trilioane de ruble, iar economistul șef al T-Investments Sofia Donets estimează 6-7 trilioane de ruble.

Centrul de Cercetare Macroeconomică al Sberbank estimează, de asemenea, un deficit de 7,3 trilioane de ruble. Prognoza sa pentru anul viitor este de 6,9 trilioane de ruble, față de deficitul de 4,8 trilioane menționat de Putin.

Totodată, în 2026, Rusia și-a propus să aloce 30% din alocările bugetare pentru cheltuielile militare, dar, în realitate acestea au ajuns acum la 40%.

Vladimir Putin nu vede o problemă: „Există un deficit, dar nu este critic, dacă ținem cont că avem unul dintre cei mai scăzuți indicatori ai datoriei publice din lume".

Cu toate acestea, costul serviciului datoriei publice crește rapid în Rusia. Din cauza creșterii dobânzilor la împrumuturile bancare, o creștere anuală de 30% a cheltuielilor este inevitabilă, avertizează Institutul de Prognoze Economice al Academiei Ruse de Științe. De asemenea, finanțarea deficitului bugetar devine o provocare din ce în ce mai serioasă pentru Rusia, au subliniat analiștii de la Banca Finlandei.