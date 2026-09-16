Finlanda încă se mărește după ultima eră glaciară. Sute de hectare apar anual, iar proprietarii se trezesc într-o situație ciudată

Coasta Finlandei încă se ridică după ultima eră glaciară. În zona Golfului Botnic, aproximativ 700 de hectare de uscat apar în fiecare an FOTO: NASA

De mii de ani, țărmul vestic al Finlandei își schimbă în tăcere forma. Terenul care odată era apăsat sub o uriașă calotă de gheață continuă să se ridice, împingând anumite porțiuni ale coastei tot mai departe în Golful Botnic. Privit cu ochiul liber, procesul poate părea pur și simplu ca și cum natura ar adăuga mai mult uscat. Pentru proprietarii terenurilor de pe malul apei, însă, realitatea este mai complicată: terenul nou ieșit la suprafață nu devine automat o extensie a proprietății aflate în spatele lui.

Potrivit unui articol publicat online de ECONews, în timpul ultimei ere glaciare, greutatea uriașei calote de gheață scandinave a împins în jos terenul cu peste 500 de metri în anumite zone ale regiunii. După retragerea gheții, în urmă cu mai bine de 10.000 de ani, scoarța terestră a început un proces lent de revenire. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de recul postglaciar (post-glacial rebound), continuă și în prezent.

Potrivit informațiilor prezentate în articol, Institutul Național Finlandez de Cadastru și Topografie (National Land Survey) afirmă că cea mai rapidă ridicare a terenului are loc în zona Kvarken, unde uscatul se ridică cu aproape un centimetru pe an. În sud-estul Finlandei, ritmul este de mai puțin de trei milimetri pe an. NASA estimează că, în zona Golfului Botnic, aproximativ 700 de hectare de teren ies anual de sub apă. Cifra oferă o imagine asupra amplorii transformării, deși nu înseamnă că o proprietate individuală câștigă teren într-un ritm apropiat de acesta. Institutul Național Finlandez de Cadastru și Topografie estimează, de asemenea, că în apropierea Golfului Botnic ar mai putea avea loc o ridicare a terenului cu până la 100 de metri.

Noul teren nu aparține automat celui mai apropiat proprietar

Situația juridică devine deosebit de interesantă atunci când terenul care se ridică apare direct în fața unei proprietăți aflate pe malul apei. În Finlanda, terenul care a fost cândva acoperit de apă, dar care a devenit uscat, este cunoscut sub denumirea de vesijättö, termen tradus prin zonă de teren rezultată în urma retragerii apei.

Acesta poate apărea ca urmare a ridicării terenului, a scăderii nivelului apei sau a extinderii treptate a vegetației asupra cursurilor și suprafețelor de apă.

Dreptul de proprietate asupra acestui teren nu se transferă automat persoanei a cărei proprietate se află cel mai aproape de el. În multe cazuri, proprietatea rămâne celui care deținea inițial zona acoperită de apă. Acest lucru poate însemna că terenul nou ieșit la suprafață aparține în comun mai multor proprietari prin intermediul unei zone de apă deținute în comun, adesea administrată de o osakaskunta.

Cu alte cuvinte, peisajul se poate schimba fără ca registrul proprietăților să se modifice în același timp.

Linia țărmului se poate deplasa, în timp ce limitele proprietății rămân neschimbate

Potrivit articolului, această distincție poate avea consecințe practice. O cabană care se afla cândva chiar lângă apă poate ajunge, în timp, să aibă o suprafață de teren uscat între limita proprietății și țărm. Proprietarul poate avea în continuare exact aceeași proprietate ca înainte, chiar dacă aspectul coastei s-a schimbat considerabil.

Institutul Național Finlandez de Cadastru și Topografie precizează că modificările naturale nu schimbă automat limitele proprietăților. Prin urmare, poziția liniei apei nu constituie, prin ea însăși, o dovadă a persoanei care deține terenul dintre proprietate și mare.

Problema nu este deloc nouă. Documente din Östhammar, Suedia, menționează plângeri care datează încă din 1491, când retragerea țărmului făcuse inutilizabil vechiul port al orașului.

Proprietarii pot solicita dobândirea terenului nou apărut

Proprietarii terenurilor de pe malul apei nu sunt neapărat lipsiți de opțiuni. Un proprietar eligibil poate solicita dobândirea terenului de relicție adiacent printr-o procedură oficială de răscumpărare, administrată de Institutul Național Finlandez de Cadastru și Topografie.

Un topograf cadastral verifică dacă terenul îndeplinește condițiile necesare, îi stabilește valoarea și determină despăgubirea care trebuie plătită. După finalizarea procedurii, informațiile rezultate sunt înscrise în registrul proprietăților.

Instituția estimează că procedura durează aproximativ șapte luni, deși unele cazuri pot necesita mai mult timp. Condițiile de iarnă pot, de asemenea, întârzia lucrările de teren.

Procedura implică și costuri. Conform indicațiilor actuale, costul mediu al procedurii pentru un teren destinat unei cabane este de aproximativ 2.000–3.000 de euro. Această sumă acoperă procedura în sine și nu include despăgubirea datorată proprietarului existent al terenului și nici eventualele taxe aplicabile.

O coastă în schimbare necesită o verificare atentă a limitei proprietății

Pentru persoanele care locuiesc de-a lungul coastei vestice a Finlandei, concluzia este simplă: un țărm în schimbare nu înseamnă neapărat și o limită de proprietate în schimbare.

Înainte de a construi un ponton, de a extinde curtea sau de a efectua alte lucrări pe terenul nou ieșit la suprafață, proprietarii trebuie să stabilească exact unde se află limita legală a proprietății lor și dacă există o zonă de relicție în fața acesteia.

Povestea geologică mai amplă vine, însă, cu o precizare importantă. Ridicarea uscatului nu este același lucru cu scăderea nivelului mării. Evoluțiile viitoare din zona Golfului Botnic vor depinde, în parte, de modul în care ridicarea continuă a terenului va interacționa cu creșterea nivelului global al mărilor.

Deocamdată, Finlanda oferă un exemplu remarcabil despre modul în care procesele geologice care se desfășoară extrem de lent pot avea consecințe foarte practice. Era glaciară a trecut de mult, însă efectele sale continuă să remodeleze țărmul și să genereze noi întrebări despre locul în care se termină natura și începe dreptul de proprietate.