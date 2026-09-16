Acord politic în UE pentru alocarea a 300 de milioane de euro pentru 5 proiecte militare prioritare, inclusiv pe flancul estic

Ţările Uniunii Europene (UE) au convenit miercuri să finanţeze cu 300 de milioane de euro cinci proiecte majore de apărare colaborative ale UE care includ apărarea aeriană şi supravegherea flancului estic, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ambasadorii comunitari au ajuns la un acord politic privind primele Proiecte Europene de Apărare de Interes Comun (EDPCI) propuse de Comisia Europeană la 3 iulie, a relatat un purtător de cuvânt al preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE.

Se aşteaptă ca decizia să fie adoptată oficial în cadrul reuniunii Consiliului Miniştrilor Apărării, programată pentru 28 septembrie la Bruxelles.

Decizia răspunde apelului Consiliului European din iunie 2026 pentru finalizarea rapidă a procedurilor pentru EDPCI şi "demonstrează progrese tangibile în consolidarea capacităţilor de apărare europene prin dezvoltare şi investiţii comune", a declarat purtătorul de cuvânt, pe care agenţia de presă spaniolă nu-l identifică.

El a explicat că decizia de miercuri vine în urma evaluărilor efectuate de Agenţia Europeană de Apărare, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi Comisia Europeană şi va da undă verde la cinci proiecte pentru înfiinţarea lor oficială ca EDPCI.

Aceste proiecte abordează lacune strategice urgente în domenii cheie, precum apărarea aeriană, securitatea maritimă, spaţiul, capabilităţile legate de drone şi operaţiunile de combatere a dronelor, precum şi supravegherea flancului estic al UE.

Se preconizează că aceste proiecte vor primi o finanţare de 60 de milioane de euro fiecare, în principal din Programul pentru Industria Europeană de Apărare (EDIP).

De asemenea, se preconizează că acestea vor primi finanţare suplimentară din viitorul Fond European de Competitivitate, aflat în prezent în negociere pentru următorul buget multianual 2028-2034.

Aceste proiecte constituie primul lot de EDPCI, iar o a doua cerere de propuneri este planificată înainte de sfârşitul lunii aprilie a anului viitor.

"Asigurarea faptului că EDPCI sunt cu adevărat iniţiative paneuropene va fi esenţială pentru promovarea cooperării industriale în întreaga Uniune, reducerea fragmentării pieţei şi consolidarea bazei industriale de apărare a Europei", a declarat preşedinţia irlandeză a Consiliului UE.

Iniţiativa oferă un cadru pentru ca ţările UE să colaboreze la marile iniţiative de apărare care sunt prea ample sau prea complexe pentru a fi întreprinse de un singur stat membru.

După cum a explicat Comisia Europeană în iulie, cele cinci proiecte selectate - DECODER, IMSD, SPACE, EU-FIAMD şi Eastern Flank Watch (EFW) - alese din nouă propuneri, sunt concepute pentru a consolida suveranitatea tehnologică, interoperabilitatea şi capacităţile militare ale UE prin dezvoltarea şi achiziţia în comun de sisteme în domenii precum dronele, apărarea maritimă, spaţiul, apărarea aeriană şi securitatea flancului estic.

Aceste proiecte reunesc între 15 şi 26 de state membre, cu participarea Norvegiei şi Ucrainei – care este implicată în toate proiectele, cu excepţia celui spaţial – şi vor mobiliza investiţii estimate între 3,5 miliarde de euro şi 100 de miliarde de euro per proiect până în perioada 2036 - 2045.