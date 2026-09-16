F1: Monaco va găzdui în premieră o cursă de sprint în 2027

2 minute de citit Publicat la 14:47 16 Sep 2026 Modificat la 14:47 16 Sep 2026

Formula 1 este unul dintre puţinele sporturi din lume în care, cel puţin teoretic, femeile şi bărbaţii pot concura împreună / sursă foto: Getty Images

Monaco va găzdui în premieră o cursă de sprint în 2027, conform calendarului sezonului viitor de Formula 1 publicat miercuri, care cuprinde 24 de Grand Prix-uri și un număr record de curse de sprint, zece, transmit agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.

Numărul de curse de sprint a crescut la zece față de șase câte au fost până acum.

Noul sezon urmează ar urma să debuteze pe 14 martie, în Bahrain, pe circuitul Sakhir, după teste în perioada 24-27 februarie în regatul din Golf, etapa a doua fiind programată în Arabia Saudită, pe 21 martie, a anunțat Federația Internațională de Automobilism.

Noutățile din calendar sunt Grand Prix-urile Portugaliei (20 iunie) și Turciei (3 octombrie), în timp ce s-a renunțat la cursele de la Zandvoort și Barcelona.

Cele patru curse programate în Golf rămâne incerte, depinzând de conflictul existent în regiune.

Cursa de anul acesta din Arabia Saudită, de la Jeddah, a fost anulată, în timp ce Marele Premiu al Bahrainului a fost reprogramat în Malaezia, pentru luna viitoare.

Includerea unei curse de sprint la Monaco vine ca o surpriză, având în vedere că este aproape imposibilă depășirea pe circuitul urban din Principat. Calificările sunt cel mai atractiv moment al weekendului în Monaco, adesea Grand Prix-ul fiind câștigat de pilotul care pleacă din pole position.

Cu includerea cursei de sprint, weekendul de la Monaco va avea două sesiuni de calificări.

Victoria în cursa de sprint valorează 8 puncte, ceea ce înseamnă că un pilot poate încheia weekendul la Monte Carlo cu maximum 33 de puncte, dacă se va impune în ambele curse.

Formula 1 a precizat că weekendurile cu curse de sprint sunt mai vizionate decât cele fără cu 12%, calificările fiind de trei ori mai populare decât antrenamentele libere.

Circuitele din Bahrain (Sakhir), Australia (Melbourne), Japonia (Suzuka), Monaco și Abu Dhabi (Yas Marina) vor găzduit în premieră curse de sprint, celelalte fiind programate în Canada (Montreal), Marea Britanie (Silverstone), Italia (Monza), Brazilia (Interlagos) și Qatar (Lusail), adică trei din primele patru etape și trei din ultimele patru.

Calendarul sezonului 2027:

12-14 martie - Bahrain (Sakhir) - sprint

19-21 martie - Arabia Saudită (Jeddah)

2-4 aprilie - Australia (Melbourne) - sprint

9-11 aprilie - Japonia (Suzuka) - sprint

16-18 aprilie - China (Shanghai)

30 aprilie-2 mai - Miami

21-23 mai - Canada (Montreal) - sprint

4-6 iunie - Monaco - sprint

18-20 iunie - Portugalia (Portimao)

2-4 iulie - Marea Britanie (Silverstone) - sprint

9-11 iulie - Austria (Spielberg)

23-25 iulie - Belgia (Spa Francorchamps)

30 iulie-1 august - Ungaria (Budapesta)

3-5 septembrie - Italia (Monza) - sprint

10-12 septembrie - Spania (Madrid)

24-26 septembrie - Azerbaidjan (Baku)

1-3 octombrie - Turcia (Istanbul)

8-10 octombrie - Singapore

22-24 octombrie - SUA (Austin)

29-31 de octombrie - Mexic (Ciudad de Mexico)

5-7 noiembrie - Brazilia (Sao Paulo/Interlagos) - sprint

18-20 noiembrie - Las Vegas

3-5 decembrie - Qatar (Lusail) - sprint

10-12 decembrie - Abu Dabi (Yas Marina) - sprint