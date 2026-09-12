Formula 1: Lando Norris va pleca din pole position în Marele Premiu al Spaniei. L-a depășit pe Kimi Antonelli cu doar 0.011 secunde

1 minut de citit Publicat la 18:17 12 Sep 2026 Modificat la 18:17 12 Sep 2026

Pilotul McLaren și campionul mondial en-titre, Lando Norris. Foto: Getty Images

Campionul mondial en-titre, pilot McLaren Lando Norris, a obținut pole position-ul în calificările Marelui Premiu al Spaniei, de pe noul circuit Madring. Kimi Antonelli a fost depășit de britanic cu doar 0.011 secunde.

Lando Norris, pilotul McLaren și campionul mondial en-titre, va pleca din pole position în Marele Premiu al Spaniei, după ce a reușit să-l depășească în ultimul tur de calificări, cu doar 0.011 secunde, pe italianul Kimi Antonelli.

Norris a terminat Q3 cu timpul de 1:31.824.

Pe locul 3 s-a clasat Max Verstappen, urmat de piloții Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

Marele Premiu al Spaniei are loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Eliminați în Q1: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Oliver Bearman și Lance Stroll.

Eliminați în Q2: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon.

Chiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama.

Circuitul are o lungime de 5,414 km, cu 22 de viraje. În cele 57 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 308,399 km. Fiind prima cursă pe Madring, momentan nu a fost stabilit cel mai rapid timp pe tur.

Astfel, grila de start pentru Marele Premiu al Spaniei este următoarea:

Locul 1/2 - Lando Norris/Kimi Antonelli

Locul 3/4 - Max Verstappen/Lewis Hamilton

Locul 5/6 - Charles Leclerc/George Russell

Locul 7/8 - Oscar Piastri/Liam Lawson

Locul 9/10 - Franco Colapinto/Arvid Lindblad

Locul 11/12 - Nico Hulkenberg/Gabriel Bortoleto

Locul 13/14 - Esteban Ocon/Pierre Gasly

Locul 15/16 - Yuki Tsunoda/Alexander Albon

Locul 17/18 - Carlos Sainz/Fernando Alonso

Locul 19/20 - Sergio Perez/Valtteri Bottas

Locul 21/22 - Oliver Bearman/Lance Stroll