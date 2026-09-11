„A început ca o glumă, era doar o fantezie”: Formula 1 revine la Madrid după 45 de ani. De ce este special circuitul Madring

Formula 1 revine cu Marele Premiu al Spaniei, de data aceasta pe un circuit nou, într-un oraș în care fotbalul domină: Madrid. Ultimul campion mondial spaniol a câștigat titlul acum 20 de ani, iar la Madrid nu a mai avut loc nicio cursă din 1981. „A început ca o glumă, era doar o fantezie”, spune Luis Garcia Abad, șeful echipei de la Madring și fostul manager al singurului campion mondial al Spaniei, Fernando Alonso, scrie BBC News.
Antrenamentele de vineri au loc la orele 14:30 şi 18:00, iar ambele sesiuni vor fi transmise pe AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 13:30, va avea loc ultimul antrenament, iar calificările vor avea loc la ora 16:45, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
Marele Premiu al Spaniei are loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Real Madrid este considerat cel mai mare club de fotbal din istorie. Au câștigat de 15 ori atât Cupa Europeană, cât și Champions League, dar au și 36 de titluri în La Liga. Apoi, sunt faimoșii „Galacticos”: generația celor mai buni jucători din lume, care a început cu jucători precum Zinedine Zidane și Ronaldo și s-a extins până la generația modernă, care îi include pe Jude Bellingham și Kylian Mbappé.
Deși orașul este puternic înclinat spre fotbal, fanii spun că Marele Premiu „poate duce identitatea Madridului în afara fotbalului”.
„Da, cursa de F1 este bună pentru Madrid. Există mândrie în sportul nostru, Madridul este un oraș deschis, cu oameni și minți deschise. Cursa poate duce identitatea Madridului în afara fotbalului, iar cât de mult putem fi văzuți de lumea exterioară este cel mai bun lucru. Dar sunt mai mult decât entuziasmat. Sunt curios, vreau să văd cum merge”, spune unul dintre ei.
„Întotdeauna am visat să avem ceva din F1 mai aproape de casă. Faptul că s-a întors este minunat. Am fost la Barcelona și la Marele Premiu al Belgiei. Organizarea tinde să fie haotică în primul an, nu vreau să fiu cobaiul. Să sperăm că acest lucru va aduce orașul mai mult în centrul atenției. Madridul are multe de învățat de la F1 despre cum să organizeze un spectacol global. F1 ar putea probabil să învețe adevărata cale spaniolă. Barcelona este mai internațională, piloții și fanii care vin la Madrid vor avea parte de o experiență mai bună din Spania”, adaugă un altul.
Bun venit la Madring
După cum demonstrează Muzeul Prado, Madridul își cunoaște arta plastică. Semnalele de trecere seamănă cu cântecul păsărilor, iar coniferele mexicane se leagănă ușor peste traficul care așteaptă, cu un fundal de o arhitectură palaciosiană uimitoare, care contrastează cu aspectul relativ plat, în blocuri, al centrului orașului.
Poate că acest lucru nu a oferit cea mai bună experiență de cursă, așa că, în schimb, organizatorii au optat pentru ceea ce cei din afară ar putea considera o zonă expozițională neînduplecată, administrată de organizația cvasi-statală Ifema, lângă aeroportul orașului.
„A început ca o glumă, era doar o fantezie”, spune Luis Garcia Abad, șeful echipei de la Madring și fostul manager al singurului campion mondial al Spaniei, Fernando Alonso.
„Un Mare Premiu de F1 e ca un unicorn, încerci mereu să vezi unicornul, dar la final îți dai seama, uneori, că e imposibil. Coada de orașe care încearcă să organizeze un Mare Premiu de F1 este imensă. Trebuie să aleagă corect, am semnat un contract pe 10 ani. Poate acum șapte sau opt ani am vorbit despre această cursă. La un moment dat, Ifema m-a sunat și m-a întrebat «ce părere ai despre viabilitatea ei?» După o dimineață aici am spus: «Este posibil»”, a subliniat el.
Noua locație poate fi cu totul diferită de buticurile și barurile de vin inspirate de flamenco din intimul cartier Salamanca, dar Madridul este relativ mic în comparație cu alte capitale de renume și are transport public de înaltă calitate.
Prin urmare, organizatorii elimină multe dintre parcările auto și le cer fanilor să-și lase propriile mașini acasă.
„Este o experiență reală, nu doar să fii la Madrid, ci și pentru F1. Fiecare parte a pistei are propria personalitate. Ne-am dorit cu adevărat să avem o parte emblematică a circuitului, peste 30.000 de oameni după virajul «Monumental»”, spune Abad.
„Monumental” este virajul despre care vorbește toată lumea din F1 când discută despre acest circuit. O provocare cu o înclinare de 26 de grade, substanțial mai lungă decât cea de la Marele Premiu al Olandei de la Zandvoort.
Virajuș vine cu o zonă de vizionare VIP care ar putea găzdui Regele Spaniei și familia sa și este așezată, în mod potrivit, ca un castel în vârful dealului. Colțul în sine este o structură dificil de urcat, iar pe o căldură de 44 de grade Celsius, este imposibil să stai pe asfalt.
„Luis a vrut să se gândească la ceva recognoscibil în circuitul nostru. Ceva emblematic”, spune directorul de operațiuni al Ifema, Carlos Jimenez.
„Monumental” nu a fost singura parte complexă din construcția circuitului, despre care Jimenez spune că „se pretează sustenabilității”. Energia pentru cursă provine din energie regenerabilă, iar clădirile existente din jurul amplasamentului sunt utilizate parțial.
Cu toate acestea, construcțiile suplimentare din jurul circuitului au necesitat o investiție de 65 de milioane de euro, iar pista în sine a costat 85 de milioane de euro.
„Au fost multe provocări. Am început să o construim în cea mai ploioasă iarnă din Spania din ultimii 20 de ani. Ploaia a fost torențială. Am suferit mult și a trebuit să stabilizăm părți din lut care se comportă prost în condiții de umezeală. A fost o provocare foarte mare. Sunt trei straturi de asfalt aici. Am învățat de la un strat la altul.
În 2022 părea o idee puțin nebunească, dar Madridul are avânt acum: este un oraș vibrant, foarte cunoscut pentru fotbal. Așa cum o stațiune de schi trebuie să aibă divertisment pentru après-ski, un circuit trebuie să aibă divertisment bun după cursă.
Madridul va ajunge pe o poziție de top. Oferta acestui oraș este incredibilă în ceea ce privește gastronomia, o climă spectaculoasă, care este foarte blândă în septembrie. Iar petrecerea la Madrid este imbatabilă”, spune el.
Ce s-ar putea întâmpla în cursă
Madring este un circuit stradal: parțial drumuri publice, parțial construit special și cu o lățime redusă, similar cu circuitul din Monaco. Această lipsă de lățime, cel puțin din punct de vedere vizual, sugerează că depășirile vor fi foarte dificile.
„Din punctul de vedere al unui pilot, este un circuit destul de dificil. 22 de viraje, în urcare și în coborâre, viraje înclinate, circuitul este adaptat noilor reglementări F1. Am vorbit cu Charles Leclerc și a spus că este o pistă uimitoare și că, în cursă, crede că vei avea ocazia să depășești, dar nu în linie dreaptă. Vorbim despre gladiatori, cei mai buni piloți din lume”, spune Abad.
Mulți piloți au experimentat Madringul, în timpul unui test de Formula 3.
„Va fi foarte tensionat. Ești mereu la limită, virajele sunt rapide, iar pereții sunt apropiați. Este precum circuitul Marelui Premiu al Arabiei Saudite, Jeddah, dar cu mai multă dificultate. Cu «Monumental», vezi un unghi atât de larg încât pare nu se termină niciodată. Prima dată, îl vezi cum merge drept în sus și simți că vei zbura direct de pe pistă. Este plat pentru noi din cauza forței de apăsare, așa că nu este chiar un viraj, dar combinația anterioară de viraje 10 și 11 este de mare viteză și aproape de zid”, spune pilotul de F3, Bruno del Pino.
Pilotul britanic de F3, Freddie Slater, merge chiar mai departe: „Un tur la Madrid este atât de extaziant, iar adrenalina este la cote maxime. Este o pistă incredibilă de condus. Este una dintre cele mai bune piste din calendar, dacă nu chiar cea mai bună”.
„Are caracter, are denivelări, atât urcări, cât și coborâșuri, e puțin mai de modă veche”, subliniază el.
Abad crede că spectatorii sunt cei care vor determina succesul acestei curse.
„Nu doar Madridul are nevoie de F1, poate chiar F1 are nevoie de Madrid. Investim bani pentru a crea o experiență într-un oraș. Viitorul campionatului F1 este ceva în această direcție: trebuie să avem grijă de clienți și spectatori. Ei sunt viitorul nostru”, consideră el.