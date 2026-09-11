„A început ca o glumă, era doar o fantezie”: Formula 1 revine la Madrid după 45 de ani. De ce este special circuitul Madring

După cum demonstrează Muzeul Prado, Madridul își cunoaște arta plastică. Semnalele de trecere seamănă cu cântecul păsărilor, iar coniferele mexicane se leagănă ușor peste traficul care așteaptă, cu un fundal de o arhitectură palaciosiană uimitoare, care contrastează cu aspectul relativ plat, în blocuri, al centrului orașului.

Poate că acest lucru nu a oferit cea mai bună experiență de cursă, așa că, în schimb, organizatorii au optat pentru ceea ce cei din afară ar putea considera o zonă expozițională neînduplecată, administrată de organizația cvasi-statală Ifema, lângă aeroportul orașului.

„A început ca o glumă, era doar o fantezie”, spune Luis Garcia Abad, șeful echipei de la Madring și fostul manager al singurului campion mondial al Spaniei, Fernando Alonso.

„Un Mare Premiu de F1 e ca un unicorn, încerci mereu să vezi unicornul, dar la final îți dai seama, uneori, că e imposibil. Coada de orașe care încearcă să organizeze un Mare Premiu de F1 este imensă. Trebuie să aleagă corect, am semnat un contract pe 10 ani. Poate acum șapte sau opt ani am vorbit despre această cursă. La un moment dat, Ifema m-a sunat și m-a întrebat «ce părere ai despre viabilitatea ei?» După o dimineață aici am spus: «Este posibil»”, a subliniat el.

Noua locație poate fi cu totul diferită de buticurile și barurile de vin inspirate de flamenco din intimul cartier Salamanca, dar Madridul este relativ mic în comparație cu alte capitale de renume și are transport public de înaltă calitate.

Prin urmare, organizatorii elimină multe dintre parcările auto și le cer fanilor să-și lase propriile mașini acasă.

„Este o experiență reală, nu doar să fii la Madrid, ci și pentru F1. Fiecare parte a pistei are propria personalitate. Ne-am dorit cu adevărat să avem o parte emblematică a circuitului, peste 30.000 de oameni după virajul «Monumental»”, spune Abad.

„Monumental” este virajul despre care vorbește toată lumea din F1 când discută despre acest circuit. O provocare cu o înclinare de 26 de grade, substanțial mai lungă decât cea de la Marele Premiu al Olandei de la Zandvoort.

Virajuș vine cu o zonă de vizionare VIP care ar putea găzdui Regele Spaniei și familia sa și este așezată, în mod potrivit, ca un castel în vârful dealului. Colțul în sine este o structură dificil de urcat, iar pe o căldură de 44 de grade Celsius, este imposibil să stai pe asfalt.

„Luis a vrut să se gândească la ceva recognoscibil în circuitul nostru. Ceva emblematic”, spune directorul de operațiuni al Ifema, Carlos Jimenez.

„Monumental” nu a fost singura parte complexă din construcția circuitului, despre care Jimenez spune că „se pretează sustenabilității”. Energia pentru cursă provine din energie regenerabilă, iar clădirile existente din jurul amplasamentului sunt utilizate parțial.

Cu toate acestea, construcțiile suplimentare din jurul circuitului au necesitat o investiție de 65 de milioane de euro, iar pista în sine a costat 85 de milioane de euro.

„Au fost multe provocări. Am început să o construim în cea mai ploioasă iarnă din Spania din ultimii 20 de ani. Ploaia a fost torențială. Am suferit mult și a trebuit să stabilizăm părți din lut care se comportă prost în condiții de umezeală. A fost o provocare foarte mare. Sunt trei straturi de asfalt aici. Am învățat de la un strat la altul.

În 2022 părea o idee puțin nebunească, dar Madridul are avânt acum: este un oraș vibrant, foarte cunoscut pentru fotbal. Așa cum o stațiune de schi trebuie să aibă divertisment pentru après-ski, un circuit trebuie să aibă divertisment bun după cursă.

Madridul va ajunge pe o poziție de top. Oferta acestui oraș este incredibilă în ceea ce privește gastronomia, o climă spectaculoasă, care este foarte blândă în septembrie. Iar petrecerea la Madrid este imbatabilă”, spune el.