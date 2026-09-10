Marele Premiu de Formula 1 din Madrid a crescut chiriile cu 1.000%. Unele locuințe ajung la 20.000 de euro pentru câteva zile

Chiriile pe termen scurt au crescut cu până la 1.000% în unele zone, iar în Valdebebas, cartierul aflat lângă circuitul Madring, unele locuințe se pot închiria cu până la 20.000 de euro pentru doar câteva zile. FOTO: Getty Images

Marele Premiu al Spaniei de Formula 1 a provocat o explozie a prețurilor la cazare în Madrid. Chiriile pe termen scurt au crescut cu până la 1.000% în unele zone, iar în Valdebebas, cartierul aflat lângă circuitul Madring, unele locuințe se pot închiria cu până la 20.000 de euro pentru doar câteva zile, scrie Euronews.

Madridul se pregătește pentru debutul Formulei 1 în oraș, însă competiția nu se desfășoară doar pe circuit. În paralel, proprietarii de locuințe concurează pentru a profita de explozia cererii de cazare. Marele Premiu al Spaniei, programat între 11 și 13 septembrie pe circuitul Madring, a dus la creșteri spectaculoase ale prețurilor pentru închirierile pe termen scurt, atât în apropierea circuitului, cât și în unele dintre cele mai exclusiviste cartiere din centrul Madridului.

În ultimele săptămâni, în Valdebebas, cartierul în care se află circuitul, în apropiere de complexul Ifema, mai puteau fi găsite locuințe oferite cu până la 20.000 de euro pentru sejururi de doar câteva zile. În unele cazuri, proprietarii au limitat în mod explicit disponibilitatea locuințelor la perioada desfășurării Marelui Premiu.

"La un minut de mers pe jos de circuitul Madring: trăiește Marele Premiu al Spaniei din 2026 din cea mai bine poziționată vilă de lux din Madrid", se arăta într-unul dintre anunțurile disponibile recent pe Airbnb. Proprietatea era oferită pentru patru persoane la un preț de 11.400 de euro pentru patru zile și era prezentată drept o locuință destinată grupurilor VIP.

Creșterea este cu atât mai spectaculoasă dacă este comparată cu prețurile obișnuite din zonă. Unele dintre aceste proprietăți sunt oferite pentru câteva zile la prețuri de multe ori mai mari decât chiria lunară obișnuită, care în Valdebebas se situează în jurul valorii de 2.500 de euro. Proprietarii profită astfel de cererea extrem de concentrată într-un singur weekend.

"Există proprietari, unii dintre ei chiar locuiesc în aceste proprietăți, care le scot acum la închiriat", a declarat Mario Serrano, fondatorul și directorul agenției Inmobiliaria Valdebebas, pentru Antena 3. Potrivit acestuia, Formula 1 a adus o atenție fără precedent asupra cartierului.

Până la 500 de euro pentru un loc de parcare

Presiunea generată de Marele Premiu se resimte inclusiv pe piața locurilor de parcare. În Valdebebas au fost înregistrate oferte de până la 500 de euro pentru închirierea unui singur loc de parcare în weekendul cursei.

Cererea foarte mare este explicată și de estimările privind numărul de spectatori. Peste 120.000 de bilete au fost deja vândute, iar organizatorii estimează că peste 80.000 de spectatori vor veni din afara regiunii Madrid. Aproximativ 45.000 dintre aceștia ar urma să vină din alte țări.

Impactul economic estimat explică, la rândul său, interesul companiilor pentru eveniment. Un raport realizat de PwC și citat de organizatorii Marelui Premiu estimează impactul economic al cursei asupra regiunii la 467 de milioane de euro și prevede crearea a aproximativ 8.850 de locuri de muncă.

Cazare pentru echipe, sponsori și clienți VIP

Proximitatea față de circuit a devenit unul dintre principalele argumente de vânzare pentru proprietățile scoase la închiriere. Multe dintre anunțuri pun accent pe posibilitatea de a ajunge pe jos la circuit, pe priveliștea asupra pistei sau pe avantajul evitării problemelor de transport anticipate în perioada Marelui Premiu.

Potrivit agenților imobiliari consultați de presa locală, o parte importantă a cererii vine din partea echipelor de Formula 1, sponsorilor, personalului implicat în organizare și clienților VIP. Este vorba despre categorii cu o putere de cumpărare mult mai mare decât cea a majorității spectatorilor.

Fenomenul nu se limitează la locuințele private. Și hotelurile și-au majorat tarifele înaintea sosirii miilor de vizitatori așteptați la Madrid. O analiză realizată de Simon-Kucher indică un preț mediu de 1.071 de euro pe noapte în weekendul Marelui Premiu, cu 147% mai mult decât în săptămâna precedentă.

Centrul Madridului, preferat de vizitatorii cu bugete mari

Deși circuitul este amplasat în zona Ifema, la marginea centrului orașului, presiunea asupra pieței închirierilor de lux este deosebit de puternică în centrul istoric al Madridului.

Agenția imobiliară Barnes, specializată în proprietăți de lux, estimează că prețurile chiriilor din segmentul "prime" au crescut cu până la 1.000% față de o săptămână obișnuită, potrivit presei locale.

Printre zonele în care fenomenul este cel mai vizibil se numără Salamanca, Chamberí, Chamartín și Los Jerónimos. Potrivit agenției, vizitatorii cu putere mare de cumpărare nu prioritizează neapărat cazarea în apropierea circuitului, ci caută mai degrabă locații centrale și cartiere considerate exclusiviste.

Un anunț de pe Airbnb promova, de exemplu, o locuință întreagă cu cinci dormitoare în cartierul Chamartín, disponibilă de vineri până luni, la un preț de 17.100 de euro. Proprietatea era prezentată ca fiind potrivită pentru cei care vor să se bucure de Marele Premiu "într-o locație privilegiată și cu maximum de confort".

O variantă ceva mai ieftină era disponibilă în cartierul Salamanca, pentru aceleași date. Un apartament era oferit cu 14.600 de euro pentru perioada de vineri până luni și era promovat drept "ideal pentru a te bucura de Marele Premiu printr-o experiență de nivel înalt".