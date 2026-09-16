"E numit de premier. Practic, e protejat de toți care l-au numit". Ce le spune Tanczos Barna oierilor care cer demisia șefului ANSVSA

Alexandru Bociu, șeful ANSVSA. sursa foto: Agerpres

Alexandru Bociu, șeful ANSVSA căruia fermierii îi cer demisia, este numit de premier și "practic este protejat de toți cei care l-au numit", a declarat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. El a declarat că a colaborat bine cu Bociu.

"Bociu e numit de premier, e protejat de toți miniștrii care l-au numit. Eu am lucrat cu materialul clientului, cu echipa pe care am găsit-o, am lucrat bine. I-am cerut lui Bociu implicare maximă, performanță”, a declarat Tanczos Barna.

Ministrul a explicat care a fost rolul șefului ANSVSA la întâlnirile avute cu reprezentanții europeni, în perspectiva redeschiderii exporturilor.

"Deci am avut aceste două întâlniri. În baza acestor întâlniri și cu perspectiva deschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acțiune, domnul Bociu, președintele ANSVSA, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României. În baza acestor inițiative de la ANSVSA, sunt semnate deja șase tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Acestea sunt deja semnate, iar alte șase-șapte sunt în curs de negociere”, a precizat ministrul interimar al Agriculturii.

Demisia lui Alexandru Bociu se numără printre principalele revendicări ale fermierilor care protestează în București. Aceștia îi reproșează modul în care ANSVSA a gestionat focarele de pestă și variolă ovină, situație care a contribuit, potrivit fermierilor, la blocarea exporturilor de animale vii către piața europeană.

Fermierii sunt nemulțumiți și de planul de măsuri transmis recent de ANSVSA la Bruxelles, care prevede vaccinarea animalelor. Oierii s-au opus acestei măsuri, invocând consecințele pe care vaccinarea le-ar putea avea asupra comerțului și exporturilor.

O altă revendicare vizează despăgubirile pentru animalele sacrificate, pe care fermierii susțin că nu le-au primit încă.

În 30 iulie, Bociu estima că blocajul exporturilor de ovine și caprine ar putea fi ridicat într-un interval de maximum trei luni.