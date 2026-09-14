Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an, dar produce 777 de milioane de euro. Produsele se vând și în România

Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an, dar produce 777 de milioane de euro FOTO: Getty Images

Fabrica Mutti din Montechiarugolo, situată la 15 kilometri de Parma, în nordul Italiei, se află acum în mijlocul perioadei cu activitate maximă. Este cea mai mare dintre cele trei unități industriale ale companiei din Italia, iar între iulie și septembrie se concentează aproape întreaga activitate de producție, care coincide cu recoltarea roșiilor în regiunea Emilia-Romagna.

Fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, Mutti a trecut printr-o transformare profundă în ultimele decenii. Compania a crescut de la o cifră de afaceri de 14 milioane de euro în 1994 la 118 milioane de euro cincisprezece ani mai târziu. În 2025, veniturile sale au ajuns la 777 de milioane de euro, dintre care 60% au provenit de pe piețele internaționale. În prezent, compania își comercializează produsele în aproape o sută de țări, înclusiv în România, Franța fiind principala sa piață de export.

Perioada de producție

Cu temperaturi care pot ajunge la 38 de grade Celsius și cu o activitate neîntreruptă, 24 de ore din 24, fabrica funcționează la capacitate maximă în timpul campaniei agricole. „Trebuie să procesăm 100% din roșii și să producem 75% din produsul finit în 70 de zile”, explică Francesco Mutti, proprietarul companiei și reprezentantul celei de-a patra generații a familiei care conduce afacerea, potrivit as.com.

Funcționarea fabricii depinde direct de sosirea materiei prime de pe terenurile agricole din apropiere. Toate roșiile folosite de companie provin de la fermieri din Emilia-Romagna, una dintre principalele regiuni agricole ale Italiei. În lunile de recoltare, aproximativ 200 de camioane încărcate cu câte 25 de tone de roșii ajung zilnic la fabrică. În total, compania estimează că va primi peste 300.000 de tone în acest sezon.

Unul dintre factorii esențiali pentru garantarea calității produsului este reducerea la minimum a timpului dintre recoltarea roșiilor și procesarea lor industrială. Mutti stabilește un termen maxim de 24 de ore pentru începerea procesării, cu scopul de a păstra proprietățile, textura și gustul fructului. Compania consideră că o distanță de până la 200 de kilometri între terenurile agricole și fabrică este cea mai potrivită pentru menținerea acestor condiții.

Controlul calității

Înainte de a intra în linia de producție, fiecare transport este supus unui proces riguros de control. Din fiecare camion este prelevată o probă de 15 kilograme de roșii, care este analizată cu ajutorul unui scaner dotat cu inteligență artificială. Angajații evaluează aproximativ cincisprezece parametri diferiți, printre care conținutul de zahăr, nivelul pH-ului, culoarea și prezența roșiilor verzi, deteriorate sau bolnave.

Pe baza rezultatelor, compania decide dacă acceptă sau respinge întregul transport. Loturile aprobate sunt apoi clasificate în cinci categorii de calitate: normală, bronz, argint, aur și platină. Această clasificare determină bonusurile financiare pe care le primesc fermierii, în funcție de caracteristicile produselor lor.

După ce sunt acceptate și clasificate, roșiile sunt transferate în rezervoare mari, unde sunt amestecate într-o anumită proporție. Scopul este de a evita diferențele dintre loturi și de a obține o materie primă uniformă înainte de începerea procesării. „Calitatea se bazează, înainte de toate, pe standardizare”, explică Alice La Tona, directoarea de inovare a companiei. Potrivit acesteia, consumatorul trebuie să găsească întotdeauna același produs, indiferent de momentul sau locul în care l-a cumpărat.

După această etapă, mașinile de extracție la rece separă diferitele componente ale fructului. Cea mai mare parte a pulpei este zdrobită pentru a produce cunoscuta „polpa”, obținută din roșii zdrobite și ambalată după o încălzire scurtă. Pe de altă parte, sucul și pulpa rămase sunt supuse unui proces de gătire mai îndelungat pentru a obține „passata” și concentratul de tomate. Aceste produse constituie, alături de tuburile de pastă de tomate, principalele linii de producție ale fabricii în timpul campaniei de vară.