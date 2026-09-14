Regele Charles găzduiește o întrunire a giganților AI, în Scoţia, în timp ce cresc avertismentele privind pericolele acestei tehnologii

Regele Charles al III-lea, alături de soţia sa, Camilla, regina consoartă a Marii Britanii, pe 23 iulie 2026, în Glasgow, Scoţia. Sursa colaj foto: Getty Images

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va găzdui săptămâna aceasta o întrunire a giganților din domeniul inteligenței artificiale pentru a discuta necesitatea unui set comun de principii care să ghideze această tehnologie care a prilejuit tot mai multe avertismente privind amenințarea pe care o reprezintă pentru omenire, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Reuniunea va avea loc în Scoția, pe domeniul Dumfries House, unde se află sediul The King's Foundation, o organizație caritabilă fondată de Charles, conform AFP.

În contextul în care nume importante din domeniu fac apel la o încetinire a dezvoltării AI, Charles va reuni directori din cadrul companiilor Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic, alături de ministrul britanic pentru AI pentru a discuta felul în care această tehnologia poate fi folosită în beneficiul umanității și pentru apărarea demnității umane.

Dezbaterea privind inteligența artificială a revenit în centrul atenției după ce doi cercetători din cadrul Anthropic au publicat avertismente potrivit cărora această tehnologie, care progresează rapid, ar putea duce la extincția omenirii într-un viitor nu foarte îndepărtat.

Directorul executiv Anthropic, Dario Amodei, a spus sâmbătă că trebuie încetinit ritmul dezvoltării modelelor AI.

Compania cu sediul în San Francisco a publicat un raport săptămâna trecută în care este detaliat felul în care mai multe entități au folosit modelele sale Claude AI pentru activități precum dezvoltarea de arme, operațiuni cibernetice, supraveghere și fraudă.

Cu toate acestea, va fi dificil să se ajungă la o poziție comună la nivel global: președintele american Donald Trump a respins duminică orice discuție despre încetinirea dezvoltării, în timp ce tabloidul Global Times din China a afirmat că de fapt este ''un scenariu de Războiul Rece'' care are drept țintă Beijingul.

Charles, atât în calitate de rege, dar și pe vremea când era prinț de Wales, și-a folosit rolul pentru organizarea unor reuniuni pe diverse teme, în principal legate de mediu.

Potrivit Palatului Buckingham, în cadrul întrunirii se va discuta modul în care AI poate fi folosit în beneficiul societății și pentru a contribui la ''prosperitatea atât a oamenilor, cât și a planetei''.

Marea Britanie, lider european în finanțare și start-up-uri din domeniul AI, a adoptat o atitudine mai flexibilă în ceea ce privește reglementarea AI, aliniindu-se mai degrabă la poziția Statelor Unite decât la cea a Uniunii Europene.

Institutul britanic pentru securitatea AI, înființat după AI Safety Summit din 2023, beneficiază, conform unor acorduri voluntare, de acces la modele AI înainte de implementare, ceea ce îi permite evaluarea capacităților și riscurilor, oferindu-i o perspectivă asupra dezvoltării AI.