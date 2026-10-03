„Unda Kelvin” a început să provoace valuri oceanice gigant. Ce este fenomenul și cum este amplificat el de El Niño

Nivelul mării în California este prognozat să crească cu aproximativ 30 de centimetri în zilele următoare din cauza unei unde oceanice gigant care se va abate asupra coastei vestice a acestui stat, informează AFP, citată de Agepres. Denumit „undă Kelvin”, acest fenomen este amplificat de El Niño, eveniment climatic care revine într-un interval de doi-şapte ani şi aduce secetă, inundaţii şi temperaturi-record în lumea întreagă.

Valul gigant, care nu este nici propice surfului şi nici vizibil cu ochiul liber, e o masă de apă caldă, care acţionează asemenea unor pulsaţii sub suprafaţa oceanului şi se propagă pe o distanţă de câteva mii de kilometri de-a lungul coastelor. Urmează să se întindă până în Alaska.

Potrivit lui Dillon Amaya, oceanograf la Universitatea din Carolina de Nord, în combinaţie cu alte fenomene precum furtuni, hule şi maree, acest val Kelvin poate spori „riscul de inundaţii şi de eroziune a plajelor”.

Orice creştere cu 5-10 centimetri a nivelului apei „dublează practic riscul inundaţiilor”, a explicat cercetătorul. În ultimele săptămâni, anumite zone din sudul Californiei au fost lovite deja de furtuni puternice.

„Unda Kelvin este în acelaşi timp o cauză, dar şi un simptom al El Niño”, a precizat Dillon Amaya. Ia naştere în apele de coastă indoneziene atunci când alizeele slăbesc şi „reţine o cantitate considerabilă de apă foarte fierbinte în Pacificul ecuatorial occidental întrucât exercită o presiune asupra apelor de suprafaţă”, a adăugat el.

Iar dacă rafalele de vânt se diminuează perioade foarte lungi, această masă de apă caldă se poate deplasa din Indonezia până în America de Sud şi apoi de-a lungul coastei vestice americane.

Când unda Kelvin ecuatorială atinge America de Sud, se transformă într-o undă de coastă, care se propagă câteodată spre nord şi sud de-a lungul continentelor.

Pe măsură ce valul avansează în Oceanul Pacific de-a lungul coastelor, împiedică apa rece care se ridică de obicei din adâncuri să urce la suprafaţă, ceea ce duce astfel la o creştere a temperaturii. Este exact încălzirea oceanelor cunoscută sub denumirea de El Niño.

„Aceste unde Kelvin constituie aşadar, din multe puncte de vedere, motorul fenomenului El Niño. Contribuie la dezvoltare şi maturizarea acestuia pe parcursul mai multor luni”, a explicat Dillon Amaya.

Valul care se îndreaptă spre California se află la nord de Cabo, Mexic, în golful Californiei, şi se deplasează cu aproximativ 10 kilometri pe oră. Urmează să atingă San Diego săptămâna viitoare, a precizat oceanograful.