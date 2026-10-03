Bărbatul acuzat de asasinarea unui politician britanic a fost inculpat pentru pregătirea unor acte teroriste împotriva lui Nigel Farage

Comisarul adjunct Vicki Evans a declarat că punerea sub acuzare de vineri este rezultatul unei „anchete extrem de ample și complexe”. Foto: Profimedia Images

Bărbatul acuzat că a ucis-o pe fosta parlamentară britanică Ann Widdecombe a fost acuzat și de pregătirea unor acte teroriste, dintre care unele l-ar fi vizat pe Nigel Farage, liderul partidului Reform UK. Joshua Kerry, în vârstă de 28 de ani, ar fi desfășurat activitățile respective în perioada mai 2024 - iulie 2026, potrivit poliției britanice, transmite CNN.

Joshua Kerry a fost inculpat la sfârșitul lunii iulie pentru uciderea lui Widdecombe, în vârstă de 78 de ani. Purtătoarea de cuvânt a Reform UK și fostă parlamentară conservatoare a fost găsită moartă la domiciliul său din sud-vestul Angliei, la începutul acelei luni. Potrivit informațiilor prezentate anterior în instanță, aceasta fusese lovită de 21 de ori cu un ciocan.

Comisarul adjunct Vicki Evans a declarat că punerea sub acuzare de vineri este rezultatul unei „anchete extrem de ample și complexe”.

Evans a continuat: „Această anchetă a fost coordonată de o echipă dedicată de detectivi, analiști și experți criminaliști, care au urmărit mai multe piste de investigație, ceea ce a dus la formularea acestei acuzații foarte grave.”

Procurorul-șef Frank Ferguson, din cadrul Diviziei pentru Infracțiuni Speciale și Combaterea Terorismului a Crown Prosecution Service, a declarat că instituția sa a „colaborat îndeaproape cu poliția pentru a stabili că există suficiente dovezi pentru ca acest caz să ajungă în instanță și vom continua să lucrăm împreună pe măsură ce ancheta avansează”.

Kerry urmează să se prezinte miercurea viitoare la Westminster Magistrates’ Court din Londra, în legătură cu acuzația de terorism.

Widdecombe a fost găsită moartă la domiciliul său din Haytor, Devon, pe 9 iulie, iar poliția a anunțat la momentul respectiv că aceasta suferise răni grave. Înainte de a lucra pentru Reform UK, ea a fost parlamentar din partea Partidului Conservator timp de peste două decenii.

Moartea sa a avut loc pe fondul intensificării violențelor și al creșterii nivelului de amenințare la adresa parlamentarilor din Marea Britanie. Widdecombe este al treilea parlamentar britanic ucis în ultimii ani, după David Amess, asasinat în 2021, și Jo Cox, ucisă în 2016.