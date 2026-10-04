WSJ: Xi Jinping a cerut o cameră specială „de odihnă” în timpul vizitei în SUA, a făcut mai multe pauze și a refuzat prânzul cu Trump

În timpul vizitei din septembrie la Washington, delegația chineză a cerut ca liderului Chinei, Xi Jinping, în vârstă de 73 de ani, să-i fie pusă la dispoziție o cameră separată pentru odihnă între evenimentele summitului cu președintele SUA, Donald Trump, scrie The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu situația. În plus, Xi a refuzat să participe la un prânz de lucru împreună cu Donald Trump.

Camera de odihnă se afla în Aripa de Vest a Casei Albe. Potrivit surselor publicației, doar Xi și soția sa, Peng Liyuan, aveau voie să o folosească. Nici măcar șeful său de cabinet, Cai Qi, nu avea acces. Partea chineză a cerut, de asemenea, ca programul lui Xi să includă mai mult timp pentru odihnă. În cele din urmă, agenda summitului a inclus o pauză de cinci ore.

Amenajarea unei camere separate pentru odihnă a fost un detaliu neobișnuit. Dennis Wilder, fost director principal pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA, care a participat la organizarea vizitelor de stat ale unor lideri străini, a spus că nu mai întâlnise până atunci o asemenea practică.

În plus, delegația chineză nu a programat pentru Xi niciun eveniment în seara sosirii sale la Washington. Iar pe 25 septembrie, în ultima zi a vizitei, el a petrecut aproximativ zece minute la Arhivele Naționale ale Statelor Unite, mult mai puțin decât planificaseră inițial organizatorii americani. Potrivit surselor, echipa lui Xi a alcătuit programul ținând cont de cât timp poate rămâne acesta în picioare, ce distanțe trebuie să parcurgă pe jos și când ar avea nevoie să se oprească pentru odihnă.

În înregistrările video se observă că Xi se deplasează cu prudență. La coborârea din avion, la baza aeriană Andrews, s-a ținut cu o mână de balustradă, iar cu cealaltă de mâna lui Peng Liyuan. Două zile mai târziu, cei doi s-au ținut din nou de mână în timp ce urcau treptele Arhivelor Naționale. Din imagini reiese că Xi s-a sprijinit pe Peng, adaugă WSJ. Presa de stat chineză a eliminat aceste momente din materialele difuzate.

Întrebările privind starea fizică a lui Xi nu apar pentru prima dată. La începutul lunii septembrie, el a lipsit de la dineul oficial al summitului BRICS din India deoarece nu se simțea bine. Totuși, analiștii consultați de publicație nu au identificat semne ale unei deteriorări a capacităților cognitive ale liderului chinez.