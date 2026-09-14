Vulcanul Etna a eliberat un nor uriaș de cenuşă, de 4 kilometri, iar aeroportul din Catania este din nou blocat

Alertă roşie pentru aviaţie din cauza unui nor de cenuşă vulcanică înalt de 4 kilometri. Foto: Profimedia Images

Conform datelor furnizate de camerele de supraveghere ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, un nou nor de cenuşă a fost eliberat de vulcanul Etna luni dimineaţă şi a atins o înălţime estimată la aproximativ 4 kilometri. Fenomenul este monitorizat cu ajutorul camerelor de supraveghere în spectru vizibil și termic, iar, din cauza noii alerte, la aeroportul din Catania sosirile au fost suspendate până la ora 16:00.

Luni la ora 04:43, Observatorul Etna al INGV a emis o nouă alertă VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), ridicând codul de culoare de la portocaliu la roșu, cel mai înalt nivel pe scara de alertă pentru aviație, relatează Cataniatoday.

Deși a fost descrisă drept „slabă”, erupția a generat o emisie continuă de cenușă la mare altitudine, ceea ce a dus la declanșarea unei alerte de aviație inițial portocalii, urmate de una roșie. Conform celor mai recente date, norul de cenușă se deplasează spre sud-est cu o viteză de aproximativ 18 kilometri pe oră și pare să se disipeze treptat. Datele furnizate de camerele de supraveghere arată că norul de cenușă atinge o altitudine estimată de aproximativ 4.000 de metri și se deplasează spre sud.

Fenomenul este monitorizat în permanență de camerele de supraveghere vizuală și termică ale observatorului, care funcționează non-stop. Codul roșu semnifică cel mai înalt nivel de alertă privind riscurile pentru traficul aerian, întrucât cenușa vulcanică reprezintă un pericol pentru motoarele aeronavelor care traversează zona.

Observatorul Etna a precizat că va fi emisă o nouă alertă VONA în cazul în care condițiile se schimbă semnificativ sau dacă nivelul codului de culoare este modificat din nou. Actualizări sunt disponibile în secțiunea dedicată vulcanilor de pe site-ul INGV.