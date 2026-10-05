Protestatarii de la arest au primit amenzi de 84.000 de lei. Patru dosare penale pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Susținătorii lui Călin Georgescu au venit cu cortul și chiar cu copiii în fața Arestului Central. Foto: INQUAM PHOTOS George Călin/TikTok

Protestele organizate de susținătorii lui Călin Georgescu în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv, s-au lăsat cu aproape 100 de amenzi și mai multe sesizări penale.

Jandarmeria Capitalei anunță că, între 29 septembrie și 4 octombrie, au fost aplicate 98 de sancțiuni, în valoare totală de 84.500 de lei, iar în patru cazuri au fost sesizate organele de urmărire penală.

Potrivit Jandarmeriei, manifestațiile din fața Arestului Central nu au fost organizate cu respectarea procedurii prevăzute de lege pentru adunările publice. La fața locului au fost trimise inclusiv echipe de dialog, care le-au explicat zilnic participanților necesitatea declarării manifestației și a existenței unui organizator.

Cele 98 de sancțiuni au fost date pentru încălcarea legislației privind adunările publice, dar și a normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

În același interval, jandarmii au întocmit patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru fapte de amenințare, distrugere, ultraj și port de obiecte periculoase.

Proteste de mai multe zile în fața Arestului Central

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central după ce acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat într-un dosar că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Manifestațiile au continuat zile la rând. Joi seara, în jurul orei 19:30, în zonă se aflau aproximativ 300 de persoane, iar mai mulți protestatari își instalaseră deja corturi. Din mulțime se auzeau scandări precum „Libertate”, „Turul doi, înapoi” și „Arestați-ne pe toți”. La proteste au fost aduși și copii, iar Jandarmeria a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului.

Manifestațiile permanente au provocat și nemulțumiri în rândul locuitorilor din zonă, iar autoritățile au luat în calcul inclusiv posibilitatea mutării lui Călin Georgescu într-un alt centru de arest.

George Simion i-a îndemnat în repetate rânduri pe susținătorii AUR să iasă în stradă și să continue protestele pentru Călin Georgescu, inclusiv în fața Arestului Central. Liderul AUR a anunțat și un miting de susținere pentru 14 octombrie, în fața Parlamentului European.

Simion a criticat sancțiunile aplicate protestatarilor și a acuzat autoritățile că îi „intimidează” prin amenzi, dosare penale și sesizări către Protecția Copilului. El a anunțat că AUR va pune gratuit avocați la dispoziția persoanelor care au probleme în urma participării la manifestații.

„Stegarul dac”, arestat după ce ar fi lovit un jandarm

Tensiunile din fața Arestului Central au dus și la arestarea lui Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi lovit în spate un jandarm aflat în timpul serviciului.

Incidentul s-ar fi produs în seara de 2 octombrie, în fața Arestului Central. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul de 59 de ani se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar. Cazul a fost preluat de un procuror, cercetările fiind făcute pentru ultraj.