Nicuşor Dan, după ce susținătorii lui Călin Georgescu au aprins lumânări pentru Cristian Tudor Popescu: „Gesturi inacceptabile”

Cristian Tudor Popescu. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a spus, luni, că niciun jurnalist nu trebuie să devină ţinta ameninţărilor, a hărţuirii sau a violenţei pentru opiniile pe care le exprimă. El a subliniat că gesturile făcute de susținătorii lui Călin Georgescu în fața Arestului Central împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu sunt „inacceptabile”, scrie Agerpres.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu şi orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ţinta ameninţărilor, a hărţuirii sau a violenţei pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantată de Constituţie, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi şi de a relata fără teamă”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului a menţionat că „apărarea acestui principiu nu ţine de simpatii politice”, ci de respectul pentru democraţie, pentru libertatea presei şi pentru demnitatea fiecărui cetăţean.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist şi putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democraţie este transformarea dezbaterii publice în ameninţare, intimidare şi incitare la ură”, a mai transmis Preşedintele.

Cristian Tudor Popescu a precizat, într-o postare pe Facebook, că pe reţeaua de socializare circulă un clip în care îi se cântă veşnica pomenire.

„Se pare că am murit. Circulă pe Facebook un clip cu titlul: «Lumânări pentru ziaristul CTP», în care se pot vedea iniţialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: «»Salutare tuturor, oameni buni! La Arestul Central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului». O voce feminină din fundal intonează: «Veșnica pomenire, veșnica pomenire»”, a scris Cristian Tudor Popescu.