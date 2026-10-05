Ziua Educației 2026. Ce semnificație are data de 5 octombrie

1 minut de citit Publicat la 10:33 05 Oct 2026 Modificat la 10:33 05 Oct 2026

Ziua Internațională a Educației este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. Foto: Getty Images

Ziua Educației 2026 este sărbătorită luni, 5 octombrie, o dată dedicată la nivel internațional profesorilor, dreptului la educație și rolului școlii în dezvoltarea societății. În România, elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar au zi liberă, cursurile reluându-se marți, 6 octombrie.

De ce se sărbătorește pe 5 octombrie

Data de 5 octombrie a fost aleasă de UNESCO pentru a marca semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor. Acest document stabilește principii esențiale privind drepturile, responsabilitățile, pregătirea și condițiile de muncă ale cadrelor didactice.

Ziua Mondială a Educației este marcată oficial din 1994, la inițiativa UNESCO și a organizației Education International. Scopul este de a recunoaște contribuția profesorilor la formarea generațiilor și de a atrage atenția asupra nevoii unor sisteme educaționale echitabile și de calitate.

Ce înseamnă Ziua Educației

Ziua Educației este un moment de reflecție asupra importanței învățării. Educația sprijină dezvoltarea personală, reduce inegalitățile și contribuie la pace, incluziune socială și dezvoltare durabilă.

Sărbătoarea subliniază, în special, rolul cadrelor didactice. Profesorii, învățătorii și educatorii formează competențele, gândirea critică și valorile copiilor, având un impact direct asupra viitorului comunităților.

Zi liberă în școlile din România

În anul școlar 2026–2027, 5 octombrie este prevăzută în calendarul oficial ca zi fără cursuri pentru învățământul preuniversitar. Prevederea se aplică grădinițelor, școlilor și liceelor, iar orele nu trebuie recuperate ulterior.

Întrucât data cade într-o zi de luni, elevii și profesorii beneficiază de un weekend prelungit, între 3 și 5 octombrie. Revenirea la școală are loc marți, 6 octombrie 2026.

Există și Ziua Învățătorului

În România, Ziua Educației de 5 octombrie este diferită de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. Cea din urmă are o semnificație națională și este legată de memoria lui Gheorghe Lazăr, considerat fondatorul învățământului modern în limba română.

Ziua Educației 2026 este o ocazie bună pentru elevi, părinți și cadre didactice de a aprecia efortul depus în clasă și de a discuta despre cum poate deveni educația mai accesibilă, mai modernă și mai adaptată nevoilor actuale.