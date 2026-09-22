Zile libere pentru profesori și elevi în anul școlar 2026-2027. Prima e la început de octombrie și le aduce un weekend prelungit

3 minute de citit Publicat la 17:40 22 Sep 2026 Modificat la 17:40 22 Sep 2026

Eleve cu ghiozdan în spate, la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie și este organizat în cinci intervale de cursuri, separate de perioade de vacanță. Elevii și profesorii au, pe lângă vacanțele prevăzute în structura anului școlar, și anumite zile libere, în care nu se organizează cursuri, potrivit legislației și contractelor colective de muncă aplicabile.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor termina școala mai devreme.

Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, potrivit ordinului privind structura anului școlar 2026-2027.

5 octombrie, zi liberă pentru profesori și elevi

Prima zi fără cursuri din anul școlar 2026-2027 este 5 octombrie 2026, când este sărbătorită Ziua internațională a educației.

Ordinul privind structura anului școlar prevede explicit că în această zi nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. În 2026, 5 octombrie cade într-o zi de luni, astfel că elevii beneficiază de un weekend prelungit: sâmbătă, 3 octombrie, duminică, 4 octombrie și luni, 5 octombrie.

Este important de precizat că 5 octombrie nu este o sărbătoare legală generală pentru toți angajații din România. Ziua este prevăzută în mod expres în structura anului școlar ca zi în care nu se organizează cursuri.

După această zi liberă, elevii continuă primul interval de cursuri până vineri, 23 octombrie 2026. Din 24 octombrie începe vacanța de toamnă.

27 octombrie, zi liberă în București

În București există și o prevedere referitoare la 27 octombrie, ziua în care este sărbătorit Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Capitalei.

Potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil în învățământul din București, această zi este prevăzută ca zi liberă suplimentară pentru angajații din educație, iar prevederea este asociată și cu lipsa cursurilor pentru elevi.

În 2026 însă, 27 octombrie cade marți, în interiorul vacanței de toamnă, care este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Prin urmare, elevii și profesorii din București nu primesc, în practică, o zi liberă suplimentară pe 27 octombrie 2026, deoarece școlile sunt deja în vacanță. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie.

Vacanțele școlare din 2026-2027

Calendarul oficial al anului școlar 2026-2027 prevede cinci perioade de vacanță.

Vacanța de toamnă

Prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026.

Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie, când începe al doilea interval de cursuri.

Vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Vacanța din februarie

În perioada 15 februarie – 7 martie 2027, elevii vor avea o săptămână de vacanță.

Data exactă nu este aceeași în toate județele. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București stabilesc săptămâna de vacanță în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice.

În funcție de săptămâna aleasă, intervalul de cursuri care precede această vacanță se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie 2027.

Vacanța de primăvară

Vacanța de primăvară este programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027.

Cursurile se reiau miercuri, 5 mai.

Perioada include sărbătorile pascale din 2027 și ziua de 1 Mai.

Vacanța de vară

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se încheie duminică, 5 septembrie 2027.

Ultima zi de cursuri pentru cei mai mulți elevi este vineri, 18 iunie 2027.

Când termină școala elevii din clasele a VIII-a și a XII-a

Nu toți elevii vor merge la școală până pe 18 iunie.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 11 iunie 2027.

Pentru clasele a XII-a de zi și clasele a XIII-a de la seral și frecvență redusă, anul școlar are 34 de săptămâni și se încheie pe 4 iunie 2027.

În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile prevăzute în ordin, și al claselor din învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Când au loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Fiecare dintre cele două programe are câte cinci zile consecutive lucrătoare, iar perioada exactă este stabilită de fiecare unitate de învățământ.

Cele două programe trebuie organizate în intervale diferite de cursuri.

Pentru elevii și părinții care își planifică din timp perioadele de odihnă, principalele repere ale anului școlar 2026-2027 sunt, astfel: prima vacanță este în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, vacanța de iarnă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, vacanța mobilă o săptămână între 15 februarie și 7 martie 2027, vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027.