Validată pe trei continente la doar 8 ani. Pianista Iliana Stanciu, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Ioana Stanciu a câștigat peste 50 de premii în Europa, Asia și StateleUnite

Studiul unui instrument complex la o vârstă fragedăreprezintă o metodă demonstrată de accelerare a dezvoltării cognitive. Pentru Iliana Ioana Stanciu, o fetiță de opt ani din Galați, contactul timpuriu cu pianuls-a transformat rapid într-un parcurs profesional validatpe scenele internaționale. Datorită disciplinei care i-aadus peste 50 de premii în Europa, Asia și StateleUnite, tânăra a fost selectată în campania „100 de tineripentru dezvoltarea României”. Acest proiecteducațional de anvergură, inițiat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are obiectivul de a identifica și promova acei tineri caredovedesc că excelența se construiește prin rigoare șiefort constant.

Specialiștii în educație muzicală subliniază adeseaimportanța asimilării limbajului muzical în perioada de maximă neuroplasticitate a creierului. Iliana a începutsă descifreze partiturile în jurul vârstei de trei ani șijumătate, iar astăzi este elevă în clasa a II-a la ȘcoalaGimnazială Nr. 28 din orașul natal.

Sub îndrumarea atentă a profesorului Emil Răileanu, rutina ei zilnică implică ore întregi de repetiții șiparticiparea frecventă la masterclass-uri, transformândchiar și perioadele de vacanță în etape de pregătireintensivă.

Rezultatele acestei etici de muncă au fost recunoscuterapid de juriile din afara țării. La vârsta de cinci ani, fetița a concurat în Statele Unite ale Americii, la WorldChampionships of Performing Arts, de unde s-a întorscu trei medalii de argint și una de bronz.

Un nou vârf de performanță a fost atins în mai 2026, la competiția FourSeason WAPA din Thailanda. Concurând la o categorie superioară de vârstă (5-12 ani), deși avea doar șapte ani, a obținut titlul de Champion și Marele Trofeu al diviziei de pian, declarând ulterior că a cântat pentru România și pentruoamenii care au crezut în ea.

Maturitatea profesională a tinerei pianiste a ieșit înevidență în această vară, prin deciziile luate privindviitorul său academic. Deși se calificase pentru o nouăparticipare la campionatul mondial din Las Vegas, ea a preferat, la recomandarea profesorului, să îșiconsolideze educația clasică europeană.

Familia a ales Viena, unde Iliana a urmat cursuriintensive timp de două săptămâni. Participarea încapitala muzicii clasice i-a adus medalia de bronz la „Wiener Klassik” și Premiul I la International Piano Balkan Competition, reușită care a venit la pachet cu invitația de a cânta la Mozarthaus.

Validarea internațională a culminat cu obținerea unei burse de studiu pentru International Piano BalkanAcademy, parte a programului oficial Trinity CollegeLondon, unde va fi pregătită de profesorul Giuseppe Devastato.