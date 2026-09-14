Ministrul Educaţiei cere bani în plus la rectificare: „Nu poţi atrage personal cu tarifele actuale”

Mihai Dimian, ministrul Educației. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a declarat luni, la Iaşi, că, deşi ministerul se încadrează în bugetul primit, va fi nevoie de bani în plus la următoarea rectificare pentru a finanţa o serie de măsuri gândite pentru profesori şi elevi, notează Agerpres.

Oficialul a precizat că, în prima jumătate a anului, cheltuielile de personal din structura centrală a ministerului au scăzut cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut – mai mult decât reducerea de 10% prevăzută pentru a doua parte a anului.

Dimian a ţinut să sublinieze că aceste economii nu înseamnă că sistemul de învăţământ nu mai are nevoie de resurse suplimentare.

Printre măsurile care ar cere fonduri în plus se numără majorarea tarifului pentru plata cu ora. Ministrul consideră că nivelul de acum este prea mic pentru a atrage cadre didactice, în special oameni din afara sistemului de educaţie.

„Ne încadrăm în buget, dar nu spun asta cu bucurie. Era nevoie de o creştere a tarifului la plata cu ora, pentru că nu poţi atrage personal, mai ales din afara sistemului, cu tarifele actuale. Era nevoia de poate o implicare mai mult în zona activităţilor remediale, şi ne-o arată şi rezultatele testelor PISA acest lucru. Şi multe alte activităţi necesită finanţare. Deci, din acest punct de vedere, una este faptul că ne încadrăm în buget, şi alta este faptul că ne dorim să îmbunătăţim situaţia profesorilor, dar şi aceste lucruri, sigur, se pot face prin rectificare bugetară”, le-a răspuns jurnaliştilor Mihai Dimian.

El a adus în discuţie şi decizia Parlamentului de a reduce norma de predare pentru directorii de şcoli şi pentru inspectori – o măsură pentru care nu a fost stabilită însă şi sursa de finanţare.

„Momentan, le plătim din economiile făcute”, a mai precizat ministrul interimar.

Dimian a insistat că reducerea cheltuielilor trebuie să meargă mai departe, dar fără să afecteze calitatea actului educaţional.

„Atât în educaţie, cât şi în sănătate, nu putem vorbi despre o abordare contabilă. Trebuie să ne uităm în primul rând la calitatea educaţiei şi să eficientizăm costurile, dar ţinând cont de această calitate”, a mai spus el.

Ministrul a precizat, totodată, că hotărârea finală privind banii de care are nevoie ministerul la rectificare va aparţine viitorului guvern.