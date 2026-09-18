Antena 3 CNN, lider în ziua desemnării premierului. Sinteza Zilei a depășit în audiență celelalte cinci televiziuni de știri însumate

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, cu diferențe spectaculoase în special în rândul publicului comercial și premium. Foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a fost televiziunea de știri numărul 1 pe toate targeturile de audiență analizate pe 17 septembrie 2026, confirmând o performanță care traversează toate categoriile importante de public. Postul s-a clasat pe primul loc pe toate targeturile analizate atât la nivelul întregului urban, cât și pe publicul comercial 25–59 Urban și 25–59 Urban ABC, pe publicul premium 18+ Urban AB și pe segmentul 18+ Urban AB cu studii superioare. Antena 3 CNN a fost lider între televiziunile de știri atât pe întreaga zi, cât și în Prime Time, iar în intervalul „Sinteza zilei” diferențele față de competitori au devenit spectaculoase.

Rezultatele sunt cu atât mai relevante cu cât leadershipul Antena 3 CNN se regăsește simultan pe categorii foarte diferite de telespectatori: de la publicul național și întregul public urban, până la publicurile comerciale 25–59, segmentul ABC, publicul AB și segmentul urban AB cu studii superioare.

Pe Whole Day, Antena 3 CNN este lider între televiziunile de știri pe toate cele șase targeturi analizate. Pe publicul 18+ Urban AB cu studii superioare, postul atinge 13,8% market share, față de 7,5% pentru Digi24, următorul clasat , un avantaj de 84%. Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN obține 8,6%, față de 4,8% pentru Digi24 +79%. Iar pe 18+ Urban AB, Antena 3 CNN înregistrează 12,6%, față de 7,3% pentru România TV , un avantaj de 73%.

Prime Time: până la dublul următorului canal de știri

În Prime Time, Antena 3 CNN ocupă primul loc între televiziunile de știri pe toate cele șapte targeturi analizate, de la Național și Urban până la publicurile comerciale și premium.

Una dintre cele mai spectaculoase diferențe apare pe 18+ Urban AB, unde Antena 3 CNN înregistrează 11,4% share, față de 5,7% pentru România TV: exact dublul următorului clasat.

Pe 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN obține 7,8%, față de 4,0% pentru Digi24 — un avantaj de 95%. Pe 18+ Urban AB cu studii superioare, postul ajunge la 12,7% share, față de 6,6% pentru Digi24 — +92%.

„Sinteza zilei”: de 2,6 ori peste următorul clasat

Cele mai mari diferențe ale serii sunt înregistrate în intervalul „Sinteza zilei”.

Pe publicul 18+ Urban AB, Antena 3 CNN obține 12,5% market share, față de numai 4,8% pentru următorul canal de știri, România TV. Diferența este de +160%: Antena 3 CNN are de 2,6 ori share-ul următorului clasat.

Pe segmentul 18+ Urban AB cu studii superioare, „Sinteza zilei” ajunge la 13,6% share, față de 7,1% pentru Digi24 — un avantaj de 92%.

Iar pe publicurile comerciale, Antena 3 CNN depășește pragul de două ori audiența următorului competitor. Pe 25–59 Urban ABC, rezultatul este 8,1% vs. 3,8% Digi24, iar pe 25–59 Urban, 6,8% vs. 3,2% România TV. În ambele cazuri, avantajul Antena 3 CNN este de aproximativ 113%.

Un singur canal, peste cinci televiziuni de știri la un loc

Cea mai spectaculoasă imagine a serii apare în audiențele pe sferturi de oră din timpul „Sintezei zilei”. De exemplu pe 25–59 Urban ABC, între 22:15 și 22:30, Antena 3 CNN înregistrează 9,7% share, în timp ce România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1TV și Euronews însumează aproximativ 8,0%. Antena 3 CNN depășește astfel, de una singură, cu aproximativ 21% audiența cumulată a celorlalte cinci televiziuni de știri. Performanța se repetă imediat: între 22:30 și 22:45, Antena 3 CNN are 9,4% share, față de aproximativ 7,7% pentru celelalte cinci televiziuni însumate — un avantaj de aproximativ 22% față de întreaga concurență monitorizată la un loc.

Antena 3 CNN, lider în momentul desemnării noului premier

Antena 3 CNN a atras un public numeros și în momentul unuia dintre principalele evenimente politice ale zilei. În ediția specială difuzată în intervalul 17:00–18:00 realizată de Sabrina Preda și Sergiu Cora, când președintele Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, Antena 3 CNN a fost lider pe 18+ Urban în toate cele patru sferturi de oră.

Între 17:30 și 17:45, Antena 3 CNN a ajuns la 13,9% market share pe 18+ Urban, față de 8,4% România TV și 4,4% Digi24 — cu 65% peste următorul canal de știri și de peste trei ori peste Digi24.

Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, audiența a crescut pe parcursul ediției speciale și a ajuns la 14,9% share între 17:45 și 18:00, față de 9,4% pentru Digi24 și 3,3% pentru România TV. Antena 3 CNN a fost astfel cu 59% peste următorul clasat și a avut de 4,5 ori share-ul România TV.

O creștere puternică s-a înregistrat și pe 25–59 Urban: Antena 3 CNN a pornit ora cu 8,3% share și a ajuns în ultimul sfert la 12,4%, o creștere de aproape 50% pe parcursul ediției speciale.

Datele din 17 septembrie arată astfel amploarea performanței Antena 3 CNN: lider între televiziunile de știri pe toate categoriile de public analizate, lider pe întreaga zi și în Prime Time, de peste două ori peste următorul clasat pe mai multe targeturi în timpul „Sintezei zilei” și, în anumite momente ale serii, cu o audiență mai mare decât cinci televiziuni concurente însumate.