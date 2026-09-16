Cine primește bursă tehnologică în 2026-2027. Condiții, valoare și acte necesare

2 minute de citit Publicat la 11:44 16 Sep 2026 Modificat la 11:44 16 Sep 2026

Bursa tehnologică a fost introdusă în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit bursa profesională. Foto: Getty Images

Elevii înscriși în învățământul tehnologic și profesional pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe durata cursurilor. Bursa are un cuantum minim de 300 de lei pe lună și se acordă în anumite condiții prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, potrivit burse-scolare.ro.

Bursa tehnologică a fost introdusă în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit bursa profesională, care avea o valoare de 200 de lei.

Schimbarea denumirii a venit în contextul modificărilor aduse sistemului de învățământ prin noua Lege a educației. Potrivit articolului 248, alineatul 17, începând cu anul școlar 2025-2026, clasele de învățământ tehnic și profesional cu durata de trei ani, care funcționau în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, au fost reorganizate în cadrul liceelor tehnologice.

Condiții pentru acordarea bursei tehnologice în anul școlar 2026-2027

Potrivit metodologiei de acordare a burselor școlare, bursa tehnologică este o formă de stimulare a elevilor înscriși în specializări din învățământul profesional de nivel 3, conform Cadrului european al calificărilor și Cadrului național al calificărilor.

Bursa este acordată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional și care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologia-cadru.

Un elev nu poate primi bursa tehnologică dacă a fost declarat repetent la finalul anului școlar, pentru anul de studiu pe care îl repetă. Există însă două excepții.

Prima îi vizează pe elevii declarați repetenți în învățământul liceal care aleg să își continue studiile în învățământul profesional, inclusiv dual.

A doua excepție se aplică elevilor care repetă anul școlar din motive medicale. Aceștia pot beneficia în continuare de bursa tehnologică.

O altă condiție este ca elevul să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Bursa nu este condiționată de depunerea unei cereri din partea elevului sau a părintelui. Lista beneficiarilor este întocmită la propunerea profesorului diriginte.

Dirigintele transmite secretariatului unității de învățământ lista elevilor propuși pentru bursa tehnologică în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor din anul școlar.

Valoarea bursei și actele necesare

În anul școlar 2026-2027, bursa tehnologică are un cuantum minim de 300 de lei pe lună pentru elevii din învățământul tehnologic de stat.

Suma poate fi mai mare, deoarece consiliul de administrație al unității de învățământ poate decide suplimentarea cuantumului, în funcție de fondurile disponibile. Banii suplimentari pot proveni din sumele alocate de autoritățile administrației publice locale sau din alte venituri obținute potrivit legii.

În ceea ce privește actele necesare, pentru acordarea bursei tehnologice elevii nu trebuie să depună o cerere. Bursa se acordă la propunerea dirigintelui, iar acesta înaintează secretariatului lista elevilor eligibili.

Prin urmare, pentru bursa tehnologică nu este prevăzut un dosar care să fie depus de elev sau de părinte. Verificarea condițiilor de eligibilitate și întocmirea listei beneficiarilor se realizează la nivelul unității de învățământ.