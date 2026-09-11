Prima reacție a ministrului Educației la dezastrul de la testele PISA a venit după trei zile: "Sunt slabe"

2 minute de citit Publicat la 16:22 11 Sep 2026 Modificat la 16:29 11 Sep 2026

Mihai Dimian a menţionat că evoluţia României între PISA 2022 şi PISA 2025 se încadrează în trendul internaţional de scădere / Foto: Agerpres

Rezultatele României la testele PISA din anul 2025 sunt slabe, iar acest lucru trebuie spus "fără ocolişuri", a declarat vineri ministrul interimar al Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului, rezultatul testului PISA aplicat în mare măsură acelei generaţii arată că 52% dintre elevi nu au obţinut la matematică un scor peste nivelul 2, considerat pragul pentru aşa-numitul "analfabetism funcţional" la matematică.

"Nu afirm că nota 5 sau nota 6 la Evaluarea Naţională este echivalentă cu nivelul 2 PISA. Cele două evaluări au obiective şi metodologii diferite: Evaluarea Naţională încearcă să verifice competenţele elevilor în raport cu programa şcolară, în timp ce testul PISA urmăreşte în ce măsură elevii pot utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în situaţii şi probleme relevante din viaţa reală şi pentru profesiilor viitorului", a scris Dimian pe Facebook.

În opinia sa, apropierea acestor rezultate arată că provocarea principală cu care se confruntă sistemul este că aproximativ 50% dintre elevi nu au cunoştinţele şi competenţele stabilite ca standard minimal la finalizarea gimnaziului.

"Dincolo de capacitatea elevilor români de a aplica în viaţa reală sau în probleme legate de profesii viitoare, ei au fost promovaţi pe parcursul gimnaziului printr-o scădere a exigenţei, şi nu prin acumularea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare pentru media 5 la matematică", a precizat ministrul.

Dimian a menţionat că evoluţia României între PISA 2022 şi PISA 2025 se încadrează în trendul internaţional de scădere, inclusiv din ţările dezvoltate, membre OECD. Astfel, media ţărilor membre OECD la matematică a scăzut cu 9 puncte, la fel şi media României.

Totodată, media ţărilor membre OECD la ştiinţe a scăzut cu 3 puncte, la fel ca media României, iar media ţărilor membre OECD la lectură a scăzut cu 14 puncte, media României scăzând cu 16 puncte.

"Dacă vom compara PISA 2018 cu PISA 2025, observăm că scăderea scorurilor ţărilor membre OECD este dublă prin comparaţie cu scăderea scorurilor României", a evidenţiat ministrul.

El a mai scris că va prezenta ce s-a făcut deja, în acest an, pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor, dar şi măsurile pe care le consideră necesare pe termen scurt şi mediu, susţinând că sunt "multe de recuperat".

Raportul PISA, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pe baza unui test standardizat susținut de elevi cu vârsta de 15 ani, arată o scădere semnificativă a performanțelor școlare.

Potrivit raportului, elevii din România, Spania, Croația, Luxemburg, Malta, Grecia, Cipru și Bulgaria au obținut cele mai slabe rezultate la citire, matematică și științe.

România, din nou printre ultimele țări din UE

Din perspectiva rezultatelor medii, România își păstrează poziția de la coada clasamentului Uniunii Europene, fiind depășită doar de Bulgaria și Cipru.

Bulgaria a înregistrat, la rândul ei, scăderi importante. La Citire, scorul țării vecine a coborât cu 18 puncte, până la 387, iar la Matematică a pierdut 12 puncte, ajungând la 405 puncte.

Cipru a pierdut 2 puncte la Citire, până la 379 de puncte, și 7 puncte la Matematică, ajungând la 427 de puncte.