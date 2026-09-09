Nu doar elevii din România au rezultate dezastruoase la testele PISA. Criza educației lovește Europa: „Distrugere cognitivă”

2 minute de citit Publicat la 16:59 09 Sep 2026 Modificat la 17:00 09 Sep 2026

Scăderea performanțelor a fost puternică inclusiv în rândul elevilor care provin din familii cu venituri ridicate / Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Rezultatele elevilor la matematică și citire au ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în țările OECD, potrivit celui mai recent raport PISA. Experții consideră că digitalizarea și timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor au dus la scăderea interesului pentru citit, potrivit Euronews.

Raportul PISA, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pe baza unui test standardizat susținut de elevi cu vârsta de 15 ani, arată o scădere semnificativă a performanțelor școlare.

Țările cu cele mai slabe rezultate

Potrivit raportului, elevii din România, Spania, Croația, Luxemburg, Malta, Grecia, Cipru și Bulgaria au obținut cele mai slabe rezultate la citire, matematică și științe.

De cealaltă parte, cele mai mari rezultate au fost obținute de elevii din țări precum Estonia, Finlanda, Irlanda, Austria, Polonia și Cehia.

Franța vrea să ia măsuri

După rezultatele îngrijorătoare, ministrul francez al Educației, Édouard Geffray, susține că sistemul de educație trebuie să ia măsuri pentru a combate „distrugerea cognitivă” a tinerilor.

„Tinerii care petrec trei ore pe zi pe telefoane în timpul orelor, care sunt distrași mai mult de trei ore pe zi, pierd echivalentul a aproape doi ani de școală,” a spus el, deplângând “consumul excesiv de rețele sociale”, a declarat acesta.

Cititul, în declin

Rezultatele arată că cea mai mare scădere înregistrată la raportul PISA este la capitolul citire.

În intervalul 2015-2025, scorul mediu al elevilor din țările OECD a scăzut cu 28 de puncte.

Totodată, un aspect considerat îngrijorător este că scăderea performanțelor a fost puternică inclusiv în rândul elevilor care provin din familii cu venituri ridicate.

Experții susțin că rezultatele slabe au loc mai ales în contextul în care inteligența artificială este prezentă tot mai mult în viața de zi cu zi a tinerilor.

Astfel, sunt afectate tocmai abilități esențiale, precum evaluarea informațiilor, corelarea mai multor surse și gândirea critică.

Autoritățile spaniole: „Dacă nu înțelegi ce citești, nu poți rezolva o problemă de matematică”

Rezultatele slabe au stârnit îngrijorări și în Spania.

Elevii spanioli au obținut cele mai slabe rezultate din istoria participării țării la testele PISA, începute în anul 2000.

Ministrul Educației, Milagros Tolón, a spus că lipsa competențelor de înțelegere a textului reprezintă „rădăcina tuturor problemelor din educație”.

„Trebuie să continuăm să lucrăm la înțelegerea textului, pentru că aceasta este baza tuturor lucrurilor. Dacă nu înțelegi ceea ce citești, este imposibil să rezolvi o problemă de matematică, fizică, chimie sau din orice alt domeniu”, a declarat Milagros Tolón.

Andreas Schleicher, director pentru educație și competențe pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care derulează testul PISA, susține că în momentul în care tehnologia este folosită pentru învățare, este normal ca rezultatele slabe să fie mai nuanțate.

România, din nou printre ultimele țări din UE

Din perspectiva rezultatelor medii, România își păstrează poziția de la coada clasamentului Uniunii Europene, fiind depășită doar de Bulgaria și Cipru.

Bulgaria a înregistrat, la rândul ei, scăderi importante. La Citire, scorul țării vecine a coborât cu 18 puncte, până la 387, iar la Matematică a pierdut 12 puncte, ajungând la 405 puncte.

Cipru a pierdut 2 puncte la Citire, până la 379 de puncte, și 7 puncte la Matematică, ajungând la 427 de puncte.

În clasamentul general, România este depășită inclusiv de state din afara Uniunii Europene, precum Muntenegru, Albania și Serbia. Prin nivelul rezultatelor, elevii români se află în același grup de țări cu elevii din Thailanda, Serbia, Mongolia, Costa Rica, Georgia și Republica Moldova.