Rezultate catastrofale pentru elevii români la evaluarea PISA 2025. Suntem pe ultimele locuri în UE la Citire, Matematică și Științe

4 minute de citit Publicat la 11:04 08 Sep 2026 Modificat la 11:33 08 Sep 2026

Rezultatele ediției PISA 2025, publicate pe 8 septembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) FOTO: Getty Images

Rezultatele ediției PISA 2025, publicate pe 8 septembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), citate de Edupedu.ro, arată o scădere a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: Științe, Citire și Matematică. Cea mai puternică scădere se înregistrează la Citire, unde România pierde 16 puncte față de ediția din 2022.

În clasamentul european, România rămâne pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea doar a Bulgariei și Ciprului. Elevii români au obținut rezultate medii mai slabe decât cei din țări care nu fac parte din UE, precum Muntenegru, Albania și Serbia.

PISA evaluează ce au învățat elevii la școală și capacitatea lor de a utiliza aceste cunoștințe și competențe în situații din viața de zi cu zi.

Scăderile României vin într-un context în care și media generală a OCDE s-a redus la toate cele trei competențe, comparativ cu 2022. Situația este însă diferită față de ediția precedentă. În PISA 2022, desfășurată în contextul efectelor pandemiei de Covid-19, România se remarcase printr-o relativă stagnare, în timp ce media internațională înregistra o scădere semnificativă față de rezultatele din 2018. La ediția din 2025, România nu mai reușește să mențină această evoluție.

Ce scoruri au obținut elevii români

La PISA 2025, punctajele medii obținute de România sunt:

Științe, 425 de puncte - cu 3 puncte mai puțin decât în 2022, aceasta fiind principala competență analizată la actuala ediție;

Citire, 413 puncte - în scădere cu 16 puncte față de 2022;

Matematică, 419 puncte - cu 9 puncte mai puțin decât în ediția anterioară;

Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, 442 de puncte - competență evaluată pentru prima dată în cadrul studiului internațional.

La noua probă - Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale - România se află în jumătatea inferioară a clasamentului internațional. Cu 442 de puncte, țara noastră ocupă locul 51 din cele 91 de țări și teritorii participante.

În comparație cu 2022, diminuarea punctajelor României este apropiată de scăderea medie înregistrată în cadrul OCDE la Științe, de 3 puncte, și la Matematică, de 9 puncte. La Citire, însă, România are o scădere mai accentuată decât media OCDE, care este de 14 puncte.

România, din nou printre ultimele țări din UE

Din perspectiva rezultatelor medii, România își păstrează poziția de la coada clasamentului Uniunii Europene, fiind depășită doar de Bulgaria și Cipru.

Bulgaria a înregistrat, la rândul ei, scăderi importante. La Citire, scorul țării vecine a coborât cu 18 puncte, până la 387, iar la Matematică a pierdut 12 puncte, ajungând la 405 puncte.

Cipru a pierdut 2 puncte la Citire, până la 379 de puncte, și 7 puncte la Matematică, ajungând la 427 de puncte.

În clasamentul general, România este depășită inclusiv de state din afara Uniunii Europene, precum Muntenegru, Albania și Serbia. Prin nivelul rezultatelor, elevii români se află în același grup de țări cu elevii din Thailanda, Serbia, Mongolia, Costa Rica, Georgia și Republica Moldova.

Locurile ocupate de România în clasamentul celor 91 de participanți

Dintre cele 91 de țări și teritorii care au participat la PISA 2025, România ocupă:

locul 55 la Științe;

locul 53 la Citire;

locul 48 la Matematică;

locul 51 la Rezolvarea problemelor cu instrumente digitale.

4 din 10 elevi nu ating nivelul minim de competență

Datele PISA 2025 arată și o proporție ridicată a elevilor români care nu ating Nivelul 2 de performanță, considerat de OCDE pragul de la care poate fi vorbit despre alfabetizare funcțională.

În cazul celor trei competențe de bază – Științe, Citire și Matematică – 38,5% dintre elevii români se află sub Nivelul 2. Cu alte cuvinte, 4 din 10 elevi se încadrează în zona considerată a analfabetismului funcțional.

Procentul este de aproape două ori mai mare decât media OCDE, care este de 19,7%.

Față de 2022, ponderea elevilor români cu rezultate slabe a crescut cu 5,4 puncte procentuale. La ediția precedentă, media celor trei competențe indica faptul că 33,2% dintre elevi se aflau sub Nivelul 2.

La polul opus, doar 4,8% dintre elevii români ating un nivel ridicat sau foarte ridicat de competență, respectiv Nivelurile 5 și 6 de pe scala OCDE. Și acest indicator este în ușoară scădere față de 2022, când procentul era de 5%.

Diferența față de media OCDE este și aici considerabilă: în PISA 2025, 11,9% dintre elevii din țările OCDE au obținut rezultate corespunzătoare nivelurilor ridicate de competență, adică de peste două ori proporția înregistrată în România.

Țările cu cele mai bune rezultate la PISA 2025

Științe

Primele poziții sunt ocupate de:

1. China – cele patru provincii/municipalități Beijing, Shanghai, Jiangsu și Zhejiang (B-S-J-Z)

2. Singapore

3. Macao (China)

4. Chinese Taipei

5. Japonia

6. Estonia

7. Coreea de Sud

8. Marea Britanie

9. Canada

10. Noua Zeelandă

11. Australia

12. Finlanda

Citire

Topul este:

1. China – B-S-J-Z

2. Singapore

3. Chinese Taipei

4. Japonia

5. Macao (China)

6. Coreea de Sud

7. Irlanda

8. Estonia

9. Noua Zeelandă

10. Marea Britanie

11. Australia

12. SUA

Matematică

Cele mai bune rezultate au fost obținute de:

1. China – B-S-J-Z

2. Singapore

3. Macao (China)

4. Chinese Taipei

5. Japonia

6. Coreea de Sud

7. Estonia

8. Elveția

9. Marea Britanie

10. Canada

11. Polonia

12. Olanda

Rezolvarea problemelor cu instrumente digitale

Clasamentul este dominat de:

1. Macao (China)

2. Singapore

3. China – B-S-J-Z

4. Japonia

5. Chinese Taipei

6. Hong Kong (China)

7. Estonia

8. Coreea de Sud

9. Australia

10. Noua Zeelandă

11. Canada

12. Marea Britanie

În ansamblu, ediția PISA 2025 indică pentru România o scădere a rezultatelor la toate cele trei competențe fundamentale, cea mai severă fiind consemnată la Citire. Țara noastră rămâne astfel în partea de jos a clasamentului european, iar proporția elevilor care nu ating pragul minim de competență funcțională continuă să fie mult peste media OCDE.