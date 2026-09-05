7 septembrie, prima zi de școală. Cât durează primul modul și când începe vacanța de toamnă

3 minute de citit Publicat la 07:00 05 Sep 2026 Modificat la 07:00 05 Sep 2026

Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se încheie pe 18 iunie 2027. Foto: Getty Images

Vacanța de vară se apropie de final, iar elevii se pregătesc să revină în bănci. Prima zi de școală este luni, 7 septembrie, când încep oficial cursurile anului școlar 2026-2027, potrivit Ministerului Educației.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se încheie pe 18 iunie 2027. Există însă excepții pentru clasele terminale și pentru anumite forme de învățământ.

Elevii nu vor avea însă un prim modul foarte lung. Prima perioadă de cursuri se încheie la sfârșitul lunii octombrie, iar apoi urmează prima vacanță din noul an școlar.

Începe școala pe 7 septembrie. Primul modul are 7 săptămâni

Cursurile încep luni, 7 septembrie 2026, și se desfășoară până vineri, 23 octombrie 2026.

Prin urmare, primul modul se întinde pe șapte săptămâni, însă elevii nu vor avea cursuri în fiecare zi din acest interval. Pe 5 octombrie este Ziua internațională a educației, zi în care, potrivit ordinului privind structura anului școlar, nu se organizează cursuri.

Când este vacanța de toamnă în 2026

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este vacanța de toamnă.

Aceasta începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, imediat după încheierea primului modul, și se termină duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie.

După vacanța de toamnă urmează al doilea interval de cursuri, care se desfășoară între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026.

Apoi vine vacanța de iarnă, programată în perioada 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027. Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Calendarul complet al anului școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 este împărțit în cinci intervale de cursuri și cinci perioade de vacanță. Spre deosebire de anii în care calendarul era împărțit în două semestre, structura actuală este organizată pe module.

Primul modul

7 septembrie 2026 - 23 octombrie 2026

Prima zi de școală este luni, 7 septembrie. Primul modul se încheie vineri, 23 octombrie.

Vacanța de toamnă

24 octombrie 2026 - 1 noiembrie 2026

Elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie.

Al doilea modul

2 noiembrie 2026 - 22 decembrie 2026

Acesta este al doilea interval de cursuri din anul școlar.

Vacanța de iarnă

23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027

Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.

Al treilea modul

Cursurile încep pe 11 ianuarie 2027.

Finalul acestui interval diferă în funcție de decizia luată la nivel județean pentru vacanța din februarie. Astfel, cursurile se pot încheia vineri, 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, după caz.

Vacanța din februarie

Este săptămâna de vacanță stabilită de fiecare inspectorat școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Aceasta trebuie să fie programată într-un interval cuprins între 15 februarie și 7 martie 2027. Data exactă diferă de la un județ la altul.

Prin urmare, părinții trebuie să verifice calendarul comunicat de inspectoratul școlar din județul în care învață copilul.

Al patrulea modul

După vacanța din februarie, cursurile continuă până vineri, 23 aprilie 2027.

Data de începere a acestui interval depinde de săptămâna de vacanță stabilită de inspectorat: poate fi 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027.

Vacanța de primăvară

24 aprilie 2027 - 4 mai 2027

Elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai 2027.

Ultimul modul

5 mai 2027 - 18 iunie 2027

Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027 va fi vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară

Vacanța mare începe sâmbătă, 19 iunie 2027.

Când termină școala elevii din clasele terminale

Nu toți elevii vor încheia cursurile pe 18 iunie 2027.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri, iar cursurile se încheie pe 11 iunie 2027.

Pentru elevii din clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și clasele cu frecvență redusă, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 4 iunie 2027.

O situație distinctă există pentru clasele din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile prevăzute de ordin, și pentru învățământul profesional. Pentru acestea, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, iar cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Și în anul școlar 2026-2027 vor fi organizate programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Fiecare dintre cele două programe se desfășoară pe parcursul a câte cinci zile consecutive lucrătoare, în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

Datele exacte sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ, cu condiția ca cele două programe să fie organizate în intervale de cursuri diferite.

De asemenea, pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri. Același lucru este valabil pentru zilele nelucrătoare și sărbătorile legale prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027 a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării în februarie 2026. Ordinul stabilește atât data începerii cursurilor, cât și perioadele de cursuri și vacanțe pentru întregul an școlar.