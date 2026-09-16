Simion, despre agitatorii infiltrați din Piața Victoriei: "Din câte știu, nu au fost de la AUR. E rău să participi la proteste?"

Simion, despre agitatorii infiltrați din Piața Victoriei: "Din câte știu, nu au fost de la AUR. E rău să participi la proteste?". FOTO: Antena 3 CNN

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri, despre violențele de la protestele din Piața Victoriei, că, "din câte știe", nu au fost membri AUR implicați. "E rău să participi la proteste?", a întrebat el.

"Nu e normal să participe românii la proteste?

Ce treabă au parlamentarii AUR? Încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari și membri susținători AUR și să îi asociați cu lucruri care trebuie cercetate penal.

E rău să participi la proteste?", a declarat Simion La Parlament.

De asemenea, deputata AUR Gianina Șerban care s-a certat cu jandarmii pentru că nu au lăsat-o să participe la protest, a declarat că AUR nu a avut implicare directă.

Întrebată despre agitatorii infiltrați care au confiscat protestul și dacă AUR sau SOS au avut vreo implicare, Gianina Șerban a spus: "Nu am avut o implicare direct, am participat ca societate civilă, care are dreptul să facă proteste, am fost alături de ei, nu am instigat, nu am fost părtași la ce s-a întâmplat. Au fost fapte regretabile.

Nu știu cine l-a confiscat și termenul în sine că a fost confiscat, nu cred că a fost confiscat. Cred că au fost oameni, nu mă refer la cei care au instigat și au creat situații neplăcute, oamenii sunt liberi să participe."

La protestul de marți, Gianina Șerban a publicat pe Facebook o înregistrare în care se ceartă cu jandarmii. O delegație a partidului AUR condusă de deputată a vrut să participe la protestul fermierilor din fața Guvernului, care a degenerat în acțiuni violente la adresa jandarmilor.

"Dar eu merg unde vreau! Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg. Vă rog frumos să nu îngrădiți accesul unui demnitar al statului român. Dumneavoastră ne obligați să traversăm pe unde vreți dumneavoastră! Nu ne lăsați să trecem pe acolo! Așa ați spus clar: grupul AUR nu are voie pe aici", a strigat Gianina Șerban în înregistrarea publicată pe contul său de Facebook.

AUR a organizat „Ziua Porților Deschise” la sediul aflat în zona Guvernului, unde acum are loc protestul fermierilor. În jurul orei 09:30, George Simion a urcat pe scena sediului AUR din București în aplauzele a aproximativ 100 de persoane și i-a invitat pe cei prezenți să facă turul sediului AUR. Cu o zi înainte, pe canalele interne de comunicare ale partidului, participanții la protestul din Piața Victoriei au fost îndemnați să vină la București fără însemnele AUR.

Ulterior, după ce situația e escaladat în Piața Victoriei, Simion le-a transmis pe Facebook un mesaj în care a vorbit despre "provocatori" și "interese străine": "Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă."

Luni seară, AUR a reacționat la protestul care a degenerat în Piața Victoriei. Potrivit unui comunicat oficial, AUR spunea că „imaginile de astăzi au trezit inevitabil amintirea zilei de 10 august 2018”.

La protestul fermierul a participat și deputatul AUR Bogdan Velcescu, care a făcut un anunț în acest sens pe Facebook.