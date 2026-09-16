Infiltrații la protestul oierilor au smuls borduri și pavaj, au distrus spații verzi și au furat aspersoare. Imagini cu dezastrul lăsat

1 minut de citit Publicat la 10:50 16 Sep 2026 Modificat la 11:07 16 Sep 2026

Infiltrații la protestul oierilor au smuls borduri și pavaj, au distrus spații verzi și au furat aspersoare FOTO: Facebook/ George Tuță - Agerpres

După violențele de la protestul oierilor de marți, din Piața Victoriei, a rămas dezastru. Cei care s-au infiltrat și au deturnat manifestarea au provocat distrugeri mari, așa cum se vede din imaginile distribuite pe rețelele sociale de primarul Sectorului 1, George Tuță, dar și de agenții. Primarul a sesizat organele abilitate și spune că cei responsabili vor fi identificați și vor răspunde pentru prejudiciile provocate.

Piața Victoriei arăta ca după război marți seară, după o zi în care diverse grupuri au incitat și s-au luat la bătaie. Au fost smulse plantele ornamentale, dar și borduri și dalele de piatră de la liniile de tramvai. De asemenea, au fost furate sau distruse bateriile de la aspersoare și un senzor de ploaie.

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„Dreptul de a protesta nu se discută. Îl susțin. Huliganismul nu este o formă de protest, ci o formă de vandalism.

Democrația îți dă libertatea de a-ți striga nemulțumirea și de a-ți apăra drepturile. Nu îți dă însă dreptul să distrugi ceea ce aparține comunității.

În Piața Victoriei au rămas plante smulse, dale sparte și lucrări abia finalizate, deja deteriorate”, spune George Tuță într-un mesaj postat pe rețelele sociale care este însoțit de mai multe imagini.

El mai spune că pagubele sunt importante.

Paguba se ridică la zeci de mii de lei. Nu din buzunarul celor care au provocat-o, ci din buzunarele tuturor cetățenilor.

Agricultorii care au venit să-și apere drepturile nu au nicio vină. Cei care au ales să distrugă trebuie să răspundă pentru faptele lor.

Fac un apel la responsabilitate: protestați, exprimați-vă nemulțumirile și apărați-vă drepturile, dar faceți-o pașnic. O cauză legitimă nu trebuie compromisă prin distrugeri”, a mai spus primarul Sectorului 1.

George Tuță a sesizat organele abilitate, iar cei responsabili vor fi identificați și vor răspunde pentru prejudiciile provocate.