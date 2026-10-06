O țară în care românii merg în vacanță a confirmat primul deces din cauza Ebola. Epidemia se extinde

2 minute de citit Publicat la 13:53 06 Oct 2026 Modificat la 13:53 06 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RD Congo) se extinde. Ministrul kenyan al Sănătății a anunțat, marți, că un pacient, care s-a îmbolnăvit acum o lună, a murit, fiind primul caz de Ebola confirmat în țară. Cetățeanul kenyan locuia în Republica Democrată Congo de șapte ani, scrie BBC News.

Ministrul Sănătății, Aden Duale, a declarat că pacientul, care s-a îmbolnăvit în urmă cu o lună și a fost tratat în mai multe spitale din RD Congo, a murit la câteva zile după ce a ajuns în Nairobi.

Duale a declarat că pacientul s-a îmbarcat într-un zbor sâmbătă și a fost supus unui control public obișnuit pe aeroportul principal din Nairobi înainte de a fi dus de o rudă la un spital din oraș.

Peste 4.000 de persoane au murit din cauza Ebola în RD Congo în acest an, fiind a doua cea mai mortală epidemie cunoscută a bolii.

La scurt timp după ce RD Congo a declarat un focar de Ebola în luna mai, acesta a fost raportat și în Uganda, unde două persoane au murit. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că această țară este liberă de boală, în august.

De atunci, toate cazurile cunoscute ale bolii extrem de contagioase au fost exclusiv în RD Congo. Aceasta este prima dată când Ebola a fost confirmată în Kenya.

Virusul se răspândește prin contactul cu fluide corporale infectate, cum ar fi sângele sau vărsăturile.

Actuala epidemie din RD Congo a fost cauzată de specia Bundibugyo de Ebola, o infecție relativ rară, fără un vaccin sau tratament aprobat.

Cu toate acestea, există patru vaccinuri în curs de dezvoltare, studiile clinice pe oameni pentru unul dintre ele urmând să fie lansate în iulie.

Duale a confirmat că cetățeanul kenyan a fost testat pozitiv pentru specia Bundibugyo.

Potrivit ministrului, pacientul a călătorit mai întâi pe șosea din RD Congo până în capitala Ugandei, Kampala, de unde s-a îmbarcat într-un zbor spre Nairobi.

Duale a spus că, după ce a fost dus la Spitalul din Nairobi, pacientul a fost transferat într-o unitate de izolare construită în timpul pandemiei de Covid-19.

„Acolo a dezvoltat febră, frisoane, oboseală și slăbiciune intensă, dureri la înghițire, dureri musculare și sângerări sub piele. Medicii au suspectat o febră hemoragică virală pe baza simptomelor și istoricului călătoriilor sale și au prelevat probe pentru testare. Proba a fost testată pozitiv pentru virusul Ebola Bundibugyo”, a spus Duale.

Pacientul a murit luni. Cel puțin 28 de contacte, inclusiv membri ai familiei și lucrători medicali, au fost identificate, în timp ce autoritățile sanitare urmăresc alți 23 de pasageri și patru membri ai echipajului care au călătorit cu același zbor.

OMS a înregistrat 4.082 de decese din 8.463 de cazuri în epidemia actuală, ceea ce o face cea mai mare înregistrată vreodată în RD Congo, unde a fost descoperită pentru prima dată Ebola.

Organizația medicală caritabilă MSF consideră că numărul actual al deceselor ar putea fi și mai mare din cauza lacunelor în supraveghere și testare din țara sfâșiată de război.

Luni, MSF a declarat că virusul se răspândește „ca un megaincendiu”, cu noi focare apărând în provincia Kivu de Nord, care se învecinează cu Ituri, unde a apărut virusul.

De la începutul lunii septembrie, acest lucru s-a „intensificat dramatic”, provincia reprezentând acum aproape 40% din totalul cazurilor noi confirmate la nivel național, a declarat MSF.